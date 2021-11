Der Weg in ein unbeschwertes Leben – Praxis Vitality in Nordhausen

Ob aufgrund eines Unfalls oder einer schweren Erkrankung: Es gibt viele Situationen, die Ihr Leben auf den Kopf stellen. Im Beitrag erklären wir, wie Sie wieder ein unbeschwertes Leben führen.

Menschen, die einen Unfall erlitten haben oder an einer Krankheit leiden, wünschen sich Ihr altes Leben zurück. Das Leben, in dem es Ihnen nicht schwerfiel, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Denn nach solchen schweren Schicksalsschlägen ist oftmals die Wahrnehmung, die Koordination sowie die Fein- und Grobmotorik beeinträchtigt. Dies führt oftmals dazu, dass das Leben deutlich erschwert wird und somit auch die Lebensqualität schwindet. Doch was können Sie in solch einem Fall tun?

Selbstständigkeit erlangen

Viele Betroffene schämen sich dafür, dass Sie Ihr Leben nicht mehr eigenständig bewältigen können. Oftmals ist es mit einem Verlust des Selbstbewusstseins verbunden und sorgt dafür, dass sich betroffene Menschen zurückziehen.

Mithilfe der Ergotherapie sorgen die Experten der Praxis Vitality in Nordhausen dafür, dass Sie die Freude am Leben zurückerlangen. Zunächst nehmen sich die Fachleute für jeden Patienten ausreichend Zeit und erfassen in einem Gespräch alle individuellen Bedürfnisse. Auf dieser Grundlage wird ein speziell auf den Patienten zugeschnittener Behandlungsplan erstellt. Die Ergotherapeuten bieten in der Praxis unterschiedliche Behandlungen an. Hierzu zählen Ansätze der Neurologie, Geriatrie, Psychiatrie, Pädiatrie und Orthopädie. Zudem bieten die Experten Präventionsmaßnahmen wie die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson an.

Ihr Wohl steht bei den Spezialisten an erster Stelle.

