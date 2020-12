Der Vertriebstipp: Organisation und Fokus

Wir haben nie genug Verkaufszeit! Kennen Sie das?

Die Herausforderung:

Wir haben nie genug Verkaufszeit!!! Das hat jedoch sicher mit persönlichem Zeitmanagement und Prioritäten zu tun.

-Abschließen (ca. 5% der Zeit)

-Leads generieren (ca. 10% der Zeit)

-Verkaufschancen qualifizieren (ca. 30% der Zeit)

-Aktives Verkaufen (ca. 55% der Zeit)

Die Prioritäten im Vertrieb gestalten sich wie folgt: Selbst bei perfekter Erfüllung obiger Anforderungen, stellen wir fest, dass die aktive Verkaufszeit noch immer viel zu wenig ist.

Eine Grundsatzfrage:

Haben Sie sich jemals gefragt, was die Definition von Vertrieb ist und was Ihre Vertriebsleute den ganzen Tag machen?

Die Antwort und ein Lösungsansatz:

Vertriebsarbeit ist definiert als die Zeit, in der wir auf Kundenbedürfnisse zu NEUEN PROJEKTEN reagieren oder, noch besser, in der wir solche neuen Bedürfnisse kreieren. Im aktiven Tagesgeschäft sehen wir Vertriebler Forecasts einholen, Lieferungen nachverfolgen, Außenstände nachlaufen oder einfach Notfälle managen. Diese Aufgaben können einfacher und effektiver von einem Innendienst- oder Kunden-Service-Team erfüllt werden. Dabei bleibt der Verkäufer selbstverständlich in der Verantwortung – jedoch nicht in Aktion!

Das Fazit oder die Erkenntnis:

Überprüfen Sie das Verhältnis von Fokus auf Anbahnung von Neugeschäft gegenüber der Abwicklung von existierenden Projekten. Wenn dies deutlich zugunsten der existierenden Tagesprojekte liegt, werden Sie beziehungsweise Ihr Team nie genügend aktive Verkaufszeit haben. ZEIT FÜR EINE RE-ORGANISATION!

Interessiert? Hat dieses Thema (auch) für Sie und Ihr Team Bedeutung? Lassen Sie uns miteinander sprechen!

Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter und Ihr Erfolg sind der Mittelpunkt unseres Handelns!

Das diversifizierte PERFORMance 5D Team begleitet Sie mit über 150 Jahren Erfahrung und baut Ihre Brücke zu einem zukunftsfähigen, agilen, robusten und überdurchschnittlich erfolgreichen Unternehmen!

Diese Herausforderungen gehen wir gemeinsam – basierend auf den 5 Dimensionen “Menschen, Werte, Tugenden, Leadership, Nachhaltigkeit” an – um die Wertschöpfung Ihres Unternehmens zu erhöhen!

Wir agieren holistisch, partnerschaftlich, pragmatisch, zielgerichtet und mit Herz und Verstand.

Herzlich willkommen bei PERORMance 5D!

