Der Vergleich mit anderen – macht das glücklicher

Finanzcoach Marc Thiel gibt Aufschluss darüber, warum der Vergleich mit anderen nicht ausschlaggebend für den persönlichen Erfolg ist.

Der Vergleich mit anderen sei ein Gefühl, das jeder Mensch in sich trägt und schon mal empfunden hat. Daraus resultiert vor allem die Frage, warum Menschen dies tun, aber auch, warum sie in solchen Momenten lediglich die Resultate der anderen, nicht jedoch die eigenen wahrnehmen. „Wir vergessen dabei nicht selten einen wesentlichen Punkt, denn ein teures Auto, ein luxuriöses Zuhause oder ein umfangreicher Urlaub kommen nicht von ungefähr. Vielmehr steckt ein Prozess dahinter, eine Geschichte, die der- oder diejenige mitbringt“, führt Marc Thiel aus. Über die entsprechenden Hintergründe der einzelnen Personen lasse sich letztendlich nur spekulieren.

Abgesehen vom persönlichen nahen oder entfernten Umfeld sei es demnach zunächst ein wesentlicher Schritt, sich seiner eigenen Zielvorstellungen bewusst zu sein. Durch den Vergleich mit anderen gerate schnell in Vergessenheit, wo die persönlichen Prioritäten liegen und welche Ziele verfolgt werden. „Nur weil der beste Freund oder ein fremder Mensch aus dem Parkhaus einen Porsche vor der Tür stehen haben oder mehrmals im Jahr in den Urlaub fahren, heißt das nicht, dass diese materiellen Güter mit den individuellen Investitionsprioritäten übereinstimmen“, akzentuiert der Finanzcoach und ergänzt: „Trotzdem sollte die eigene Zielsetzung in solchen Momenten nicht aus den Augen verloren und dem persönlichen Bedürfnis näher auf den Grund gegangen werden.“

In den seltensten Fällen fliege den Menschen das Geld, beispielsweise durch Vererbung oder einen Lottogewinn, einfach so zu. Vielmehr sei für diese Güter ein harter Arbeitsaufwand nötig. „Und vor allem muss man dafür in der Regel seine Komfortzone verlassen. Das bedeutet, dass die persönlichen Erfolge oder Exzellenzen im Job von konstanter Verbesserung und Wiederholung leben“, ergänzt Marc Thiel.

In einer Welt, in der die meisten Dinge nur einen Klick entfernt sind und sich viele Menschen in der Gesellschaft vom Prinzip „Höher, schneller, weiter“ leiten lassen, bleibe ein wesentlicher Aspekt auf der Strecke – das Reflektieren der eigenen Zielvorstellungen. „Vor allem aber auch das Durchhaltevermögen, um dranzubleiben, wird schnell zur Nebensache. Und genau das ist das Ziel, um langfristig glücklich und zufrieden mit dem eigenen Leben sein zu wollen“, verschärft der Finanzcoach.

Zusammengefasst solle sich jeder Mensch in erster Linie vor Augen führen, wie genau die Bedürfnisse bestimmt und gelebt werden sollen. „Die Frage, welche tiefgründigen Bedürfnisse und Wünsche hinter den Investitionen stecken, ist essentiell. Und dazu kommen viele weitere entscheidende Faktoren, worüber sich viele Menschen einfach nicht im Klaren sind“, schlussfolgert Marc Thiel abschließend.

Nähere Informationen sowie weitere tiefgründige Fragestellungen hinsichtlich dieser Thematik lesen Sie in diesem aktuellen Blogbeitrag und viele weitere Informationen zu Marc Thiel – finanziell selbstbestimmt leben – finden Sie unter: www.marcthiel.de

Marc Thiel – Dein innovativer Finanzcoach für eine selbstbestimmte finanzielle Freiheit.

Als Finanzcoach und Befähiger unterstützt Marc Thiel seine Kunden, eine selbstbestimmte Qualifizierung im Umgang mit ihren Finanzen zu erlangen. Er entwickelte eine Methode inklusive Mindset, die er selber anwendet und allen beibringt, die sich gerne auf Veränderungen und eine neue Denkweise zum Thema Finanzen einlassen – auch seinen Kindern.

Aus Erfahrung weiß Marc Thiel, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz einen nachhaltigen Erfolg garantiert. Daher werden nicht nur die Finanzen als Zahlen betrachtet, sondern auch die persönlichen Prioritäten und Glaubenssätze des Kunden zu diesem Thema. Ziel ist, dass die Kunden die Kompetenz erlangen, selbst auf dem Fahrersitz ihrer Finanzen mit einem klaren Kompass zu sitzen.

