Der Tempel der Venus – Leidenschaftlicher Auftakt einer neuen Fantasy-Serie

Sen & Elisa Tommes nehmen die Leser in “Der Tempel der Venus” auf ein sinnliches Abenteuer voller Fantasie, Sinnlichkeit und Begierde mit.

Viele Menschen sind auf der Suche nach Liebe, Sinnlichkeit und Abenteuer. Am 1. Mai wird in diesem Buch alles anders. Jedenfalls sind sich Coco und Rico ziemlich sicher darüber. Sie finden die Villa, die sich der Tempel der Venus nennt, den Tempel der Lust. Seit Wochen ruft er sie und führt sie in sinnliche Abgründe, die sie nicht einmal vermutet hätten. Noch wissen sie nicht, was es damit auf sich hat. Sie wissen aber, dass sie den anderen wie verrückt wollen. Dabei kennen sie sich nur aus diesen Träumen, aus denen sie schweißgebadet an jedem Morgen erwachen und die sie nie endend in den Tag begleiten.

Der Roman “Der Tempel der Venus” von Sen & Elisa Tommes ist der erste Band einer neuen Fantasy-Reihe für ein erwachsenes Publikum. Mythologie und leidenschaftliche Abenteuer vermischen sich zu einer sinnlichen Handlung, welche die Leser dazu verführt, ein Kapitel nach dem anderen zu verschlingen, um die Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. Werden die beiden Protagonisten sich endlich auch im realen Leben treffen? Falls ja, wird das Treffen zu einer Enttäuschung oder stellt es selbst ihre wildesten Träume in den Schatten?

“Der Tempel der Venus” von Sen & Elisa Tommes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16087-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

