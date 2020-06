Der Super Tipp! Immobilienmakler Insel Rügen, Glowe, Breege, Juliusruh, Wiek, Kap Arkona, Binz Insel Rügen seit 1995 sehr erfolgreich

Immobilienmakler für die Insel Rügen, Glowe, Breege, Juliusruh, Wiek, Kap Arkona, Insel Rügen; Luxusimmobilienmakler seit 1995 Ihr Rügenspezialist

Sonneninsel Rügen feiert Jubiläum – seit 25 Jahren auf Rügen an Ihrer Seite.

Der Kauf und Verkauf einer Immobilie ist Vertrauenssache. Seit 25 Jahren sind wir an Ihre Seite, wenn es um den Immobilienverkauf und Immobilienkauf geht.

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz auf der Insel Rügen. Seit 1995 vermitteln wir erfolgreich unterschiedlichste Objekte. Über 1500 Objekte haben wir seitdem erfolgreich betreut. Der Schwerpunkt liegt im Verkauf von Baugrundstücken, Ferienhäusern, Reethäusern und Ferienwohnungen in Glowe, Breege, Juliusruh, Wiek, Kap Arkona, Polchow, Sassnitz und Binz. Profitieren Sie von unserem diskreten und erstklassigen Service, unserer Marktkenntnis sowie unserem Kunden-Netzwerk. Wir bieten dem Immobilienverkäufer absolute Transparenz und den wichtigen Käufercheck für mehr Sicherheit. Als dynamisches Unternehmen haben wir uns im Laufe unserer jahrzehntelangen Erfahrung damit auseinandergesetzt, wie moderne Immobilienvermarktung noch besser funktioniert. Dabei gehen wir in der Vermarktung und Präsentation der von uns betreuten Immobilien neue Wege. Wir arbeiten mit modernsten Technologien und präsentieren unsere Objekte auf digitalen Medien. Profitieren sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung, unserem regionalen Netzwerken aus Notaren, Handwerkern, Kommunen, Behörden etc. … Zusätzlich zum Kauf und Verkauf Ihrer Immobilie bieten wir auf Wunsch einen Hausmeisterservice, einen Vermietungsservice und einen Reinigungsservice an.

Die Sonneninsel Rügen GmbH hat als Qualitätsmakler erfolgreich ausgebildet. Maria Kaufmann (21) hat ihre dreijährige Ausbildung bei der Sonneninsel Rügen GmbH in Glowe als Immobilienkauffrau bei der IHK mit Erfolg bestanden.

