Der Sila Award 2022: Chöre, Personen, Institutionen

Jede Person, die in Deutschland oder auch im Ausland lebt und Chöre, Personen oder Institutionen als besonders herausragend für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz erachtet, kann diese zum Sila Award 2022 nominieren.

Zum zweiten Mal, aber mit geändertem Konzept, schreibt der Chorverband Rheinland-Pfalz – gemeinsam mit Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur – den ‚Sila Award 2022 / Chor des Jahres 2021‘ aus. Jede Person, die in Deutschland oder auch im Ausland lebt und Chöre, Personen oder Institutionen als besonders herausragend für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz erachtet, kann diese zum Sila Award 2022/Chor des Jahres 2021 nominieren.

„Nominieren Sie jetzt Ihren Favoriten: Welcher Chor, welche Person, welche Schule, Stadt, Gemeinde oder andere Institution hat sich nach Ihrer Meinung sehr für die Chorkultur im Land eingesetzt? Wie und wodurch? Das sind die Fragen zur Nominierung. Kurz gesagt: Wer hat nach Ihrer Meinung die Prämierung mit dem Sila Award verdient und warum?“, erläutern die Verantwortlichen im Chorverband Rheinland-Pfalz und im Redaktionsteam von Singendes Land – kurz SiLa -, worum es beim „Sila Award 2022“ und der Wahl zum „Chor des Jahres 2021“ im Prinzip geht.

Geändertes Konzept: Nominierung soll ausschließlich durch dritte Personen erfolgen

Der Sila Award 2022 wird nach neuem Konzept in drei Kategorien vergeben: Chöre/Chor des Jahres, Personen, Institutionen. Erstmals werden die Kandidaten aller drei Kategorien durch die Öffentlichkeit, durch Dritte nominiert. Potenzielle Kandidaten können sich also nicht selbst bewerben. Die Nominierung kann ab sofort erfolgen, die Nominierungsseite ist bis zum 1. Januar 24:00 Uhr unter https://rlp-singt.de/sila-award geöffnet. Nominieren kann jede Person, die in Deutschland oder auch im Ausland lebt und Chöre, Personen oder Institutionen als besonders herausragend für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz erachtet.

Der Sila Award 2022 ist jetzt mit insgesamt 3.300 Euro dotiert

Der Chorverband schreibt den in diesem Jahr mit insgesamt 3.300 Euro dotierten Sila Award zum zweiten Mal aus. Der Verband prämiert damit Chöre und Chorvereine, Personen und Institutionen im Land, die sich insbesondere mit ihren Aktionen, Maßnahmen oder innovativen Konzepten um die Chorkultur verdient gemacht und – dies ist insbesondere in der Kategorie Chöre ein wichtiges Kriterium – medienwirksam positiv präsentiert haben. Eine abermals hochkarätig besetzte externe Jury wird die Einsendungen beurteilen und in der Kategorie „Chöre“ den erstplatzierten „Chor des Jahres“, den zweit- und drittplatzierten Chor, sowie den jeweiligen Preisträger in den Kategorien „Person“ und „Institution“ ausloben. Alle nominierten Kandidaten stehen dann auch nochmals online zur Wahl um den „Großen Preis des Publikums“. Zu gewinnen gibt es bis zu 1.500 Euro für den erstplatzierten „Chor des Jahres“ oder bis zu 1.000 bzw. 800 Euro für die weiteren Preisträger, wenn einer der Jurypreisgewinner zusätzlich den mit 500 Euro dotierten „Großen Preis des Publikums“ erhalten sollte.

Was ist der Sila Award?

Der Sila Award zeichnet positives Wirken um und für die Chorkultur in Rheinland-Pfalz aus. Bei den Chören geht es insbesondere um innovative Konzepte, die ein möglichst großes Medienecho gefunden haben. Der Sila Award prämiert ausdrücklich nicht die chormusikalische Qualität, sondern Konzepte und Medienarbeit der Chöre. Chöre, Personen, Institutionen, so auch Medien selbst, die sich im positiven Sinne um die Chorkultur im Land verdient gemacht haben, stehen im Fokus des Sila Award 2022 / Chor des Jahres 2021 und können und sollten nominiert werden.

Ab sofort kann jede Person ihren Nominierungsvorschlag einreichen. Auch mehrere Nominierungen durch eine Person sind möglich. Der Zugang zur Nominierungsseite sowie alle weiteren Informationen zum Sila Award 2022 / Chor des Jahres 2021 sind unter https://rlp-singt.de/sila-award online zu finden. Die Nominierungen sind ‚teilanonymisiert‘. Das bedeutet: die benannten Kandidaten werden nicht erfahren, wer sie zum Sila Award nominiert hat.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit über 1.200 Chören und ihren rund 75.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

