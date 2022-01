Der Shop für Hundeliebhaber – hochwertiges Futter und Tierbedarf für die Lieblinge

In fast der Hälfte aller deutschen Haushalte lebt ein Haustier. Hunde stehen dabei an zweiter Stelle der Beliebtheitsskala. Damit es dem Liebling gutgeht, ist Hundefutter von hoher Qualität wichtig.

Halle, 25.01.2022 – Paulas Tiershop – alles für des Menschen Liebling, den Hund

Paulas Tiershop bietet ein umfangreiches Angebot für alle Tierhalter. Hundefutter und Hundebedarf sind längst nicht alles, was Paulas Tiershop den Kunden bietet. Paulas Tiershop bietet den Kunden außerdem eine kostenfreie Lieferung ab einem Bestellwert von 75,-EUR an. Eine sichere Zahlweise über Ratenkauf, Sofortüberweisung und Rechnungskauf ist in Paulas Tiershop möglich. Das gewisse Extra, ist das Punkte sammeln, ein einzigartiges System, als Dankeschön für Ihre Bestellung, und zwar beispielsweise für ein Handy, das Kunden frei wählen können.

Weiterhin gibt es Rabattkarten, die für beispielsweise einmalig 45,-EUR angeboten werden und dann eine Laufzeit von 3 Jahren haben. was erst einmal recht unscheinbar aussieht. Doch das Besondere daran ist, dass bei jeder Bestellung ab 60/100 Euro ein sofortiger 10,- EUR Rabatt bei der Bestellung abgezogen wird und die Rabattkarte 3 Jahre aktiv ist. Das bedeutet, schon nach der dritten Bestellung profitieren Kunden von dem Rabatt und sparen aktiv.

Es gibt auch eine Rabattkarte mit unbegrenzter Laufzeit für einmalig 75 Euro. Hier bekommt der Kunde sogar ein Handy gratis dazu. Einzelheiten dazu finden Sie direkt auf der Webseite

Bei großem Bedarf, wenn beispielsweise die ganze Familie bestellt, oder wenn man als Sammelbesteller für die Nachbarn tätig wird, ist es sogar möglich, jeden Tag eine Bestellung aufzugeben, und wenn der entsprechende Bestellwert erreicht ist, so sogar jeden Tag 10,-EUR Rabatt zu erhalten. Ein großes Sparpotential für Kunden.

Speziell für Hundehalter

Im Bereich des Hundebedarf finden Kunden ein ausgewähltes und umfassendes Angebot an Hundefutter, Spielzeug, Hundeleinen und vieles mehr. Hundefutter von führenden Marken wie Beneful, Happy Dog, Animonda, Bozita und weitere Markenhersteller bereichern den Shop für Hundefutter.

Happy Dog schenkt eine große Auswahl an Futter für den Hund. Ob große oder kleine Vierbeiner oder als Leckerchen. Happy Dog deckt jeden Bedarf der geliebten Fellnasen. Auch für sensible Hunde.

Happy Dog Toskana

Ist ein hervorragendes Futter für sensible, kastrierte Hunde. Das fettreduzierte Futter ist in Krokettenform und optimal für erwachsene Hunde ab 11 kg Körpergewicht.

Beneful

Bereichert den Hund auf jede Weise. Das Hundefutter ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen vorrätig. Als Leckerei oder Hauptfutter für jedes Alter der Hunde.

Animonda GranCarno

Eine große Auswahl an Hundefutter auch in Dosen. Ob Pansen, Geflügelherzen, Huhn mit Reis, Rindfleisch oder zwei Fleischsorten. Fleischige Stücke lassen den Vierbeiner das Wasser im Maul zusammenlaufen.

Animonda Snacks sorgen für einen Leckerbissen zwischendurch.

Bei der großen Auswahl an Hundefutter in Paulas Tiershop ist für jeden Hund genau das richtige Futter dabei. Ob für niedliche Welpen, heranwachsende Hunde oder ausgewachsene Vierbeiner. Die Auswahl und das Angebot der Hersteller macht es leicht in Paulas Tiershop jedes Futter zu finden, was der treueste Freund des Menschen braucht.

Im Hundebedarf finden Kunden alles, was für den Hund dazugehört. Leinen unterschiedlicher Größen, Hundebetten, Liegekissen, Spielzeug und alles rund um den Transport und Sicherheit. Spielzeug angefangen von Bälle, Taue und Ringe, Plüschspielzeug, Wasserspielzeug, Kauspielzeug, bis hin zum Apportieren, schenken viel Spaß und Abwechslung für Hund und Halter. Mit Hundefutter und Hundebedarf von Paulas Tiershop freut sich sowohl der Hund als auch das Frauchen oder Herrchen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Paulas Tiershop GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://www.paulas-tiershop.de/

email : info@paulas-tiershop.de

Paulas Tiershop ist ein außergewöhnlich innovatives Unternehmen. Hier wird der Einkauf des nötigen Tierbedarfs mit dem Sammeln von Boni und Punkten verbunden. Diese wiederum können für mehrere Möglichkeiten genutzt werden. Es besteht die Möglichkeit eines Sofortrabatt, je nach Bestellwert bis zu 16 Prozent, es besteht die Möglichkeit, für den Tierschutz zu spenden (ohne Mehrkosten) und sehr gerne genutzt wird das Angebot, durch die gesammelten Punkte ein neues Handy deutlich günstiger zu erhalten.

Pressekontakt:

Paulas Tiershop GbR

Herr Dirk Lasch

Liebenauer Str. 149

06110 Halle (Saale)

fon ..: 0345-1318634

web ..: https://www.paulas-tiershop.de/

email : info@paulas-tiershop.de