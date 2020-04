Damenschuhe und Herrenschuhe in XXL

Der Schuhe Übergrößen Onlineshop von schuhplus – Schuhe in Übergrößen bietet für Männer und Frauen mit großen Füßen eine umfangreiche modische Vielfalt. So müssen sie sich nicht mehr mit dem begnügen, was übrig ist, sondern können wie alle anderen aus einem riesigen Sortiment auswählen. Die Schuhe verfügen über optimale Passformen, sodass ein erstklassiger Komfort gegeben ist. Außerdem besitzen sie eine hochwertige Qualität und sind somit sehr strapazierfähig. Optisch können sie mit Designs in verschiedenen Stilrichtungen überzeugen. So gibt es bei schuhplus beispielsweise klassische und zeitlose, sportive und lässige und ausgefallene Schuhe in Übergrößen zu entdecken.

Der größte Schuhe Übergrößen Onlineshop in Europa

Das Unternehmen blickt auf 18 Jahre Erfahrung im Verkauf mit Schuhen in Übergrößen zurück und ist in diesem Bereich das größte Versandhaus in ganz Europa. Der Schuhe Übergrößen Onlineshop bietet den Kundinnen und Kunden aber nicht nur ein umfangreiches Sortiment, sondern auch einen erstklassigen Service. Per Telefon oder E-Mail werden alle Fragen beantwortet. Via Mausklick können die Kunden das gewünschte Paar Schuhe in den Warenkorb legen und anschließend per Kreditkarte, Sofortüberweisung oder mit einer anderen sicheren Methode bezahlen. Damit niemand lange auf seine Schuhe in Übergrößen warten muss, wird die Ware meistens noch am gleichen Tag auf ihren Weg geschickt. schuhplus liefert nach ganz Europa, sodass nicht nur Kunden aus Deutschland in den Genuss des vielfältigen Angebots kommen.

Stylische Schuhe in Übergrößen für Damen und Herren

Für Frauen bietet der Schuhe Übergrößen Online Shop Modelle in den Größen 42 bis 46. Dazu gehören beispielsweise Ballerinas, High Heels, Pumps und Stiefeletten, aber auch flache Schuhe, wie Sneakers oder Mokassins. Selbst Brautschuhe können die Damen hier erwerben. Das Herrenangebot ist ähnlich umfangreich. Erhältlich sind Schuhe in den Größen 46 bis 54. Sportive Herren können sich über jede Menge Sportschuhe, Schlittschuhe und Inlineskates freuen. Für das Geschäftsessen oder den Büroalltag stehen aber auch hochwertige Businessschuhe in Übergrößen zur Verfügung. Zudem erwartet die Kunden eine Menge an lässigen Freizeitmodellen.

Praktisches Zubehör in Übergrößen kaufen

Der Schuhe Übergrößen Onlineshop von schuhplus präsentiert außerdem das geeignete Zubehör für seine Schuhe. Schließlich haben Menschen mit großen Füßen nicht nur Probleme beim Schuhkauf. Auch Socken und Einlegesohlen sind nur schwer zu bekommen. Das ist im Schuhe Übergrößen Onlineshop von schuhplus anders. Hier können Einlegesohlen aus Leder, Schaumstoff oder Baumwolle gekauft werden. Außerdem gibt es zahlreiche Socken in verschiedenen Farben und Ausführungen, Schuhformer, Pflegemittel und vieles mehr. Wer gerne ein wenig Geld sparen möchte, kann außerdem im Sale vorbeischauen. Dort gibt es immer wieder tolle Angebote, die das Portemonnaie schonen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

