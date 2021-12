Der Schrottankauf Köln versorgt die Recyclinganlagen mit Firmen schrott und kauft ihn dafür auch an

Wer seinen Haushaltsschrott loswerden möchte, wendet sich im besten Fall an den Schrottankauf Köln. Der Schrotthändler holt den angesammelten Schrott nicht nur im gesamten Stadtgebiet kostenfrei ab, sondern kauft ihn seinen Kunden darüber hinaus im Falle größerer Mengen auch ab. Größere, verkaufsfähige Schrottmengen fallen im privaten Bereich vor allem im Zuge von Renovierungen und Umzügen sowie Haushaltsauflösungen an – eine Nachfrage lohnt sich in jedem Fall. Bei der Terminabsprache können die Privatkunden direkt in Erfahrung bringen, ob die Schrottmenge, die sie abzugeben haben, für einen Verkauf infrage kommt. In allen anderen Fällen profitieren diese Privatkunden von der kostenlosen Abholung ihres Haushaltsschrotts, wodurch sie nicht nur Platz zurückgewinnen, sondern darüber hinaus viel Arbeit sparen: Sie müssen sich nicht selbst um die Entsorgung ihres Schrotts kümmern, sondern können diese Arbeit an den Schrotthändler delegieren.

Der Schrottankauf orientiert sich auch in Köln an aktuellen Schrottkursen

Spätestens beim vor-Ort-Termin kann der Schrotthändler eine genaue Auskunft darüber geben, ob die Schrottmenge für einen Schrottankauf ausreichend ist. Ist der Kunde an einem Verkauf interessiert, so wird der Ankaufpreis mithilfe der tagesaktuellen Kurse berechnet, wobei im privaten Bereich im Allgemeinen der gemittelte Wert für Mischschrott zur Berechnung herangezogen wird. Verfügt der Privathaushalt neben haushaltsüblichem Mischschrott über größere Mengen sortenreinen Schrotts, so kann dieser separat berechnet werden. Dieses Procedere kann sich für den Kunden durchaus lohnen, da sortenreiner Schrott sehr viel bessere Preise erzielt als Mischschrott. Nach dem Verkauf beziehungsweise der kostenfreien Abholung wird der Schrott auf dem Firmengelände des Händlers vor sortiert, um ihn anschließend an die Recyclinganlagen der Stadt und Umgebung zu verkaufen. Nachdem diese die Wiederaufbereitung abgeschlossen haben, gelangen die zurückgewonnenen Rohstoffe erneut in den Kreislauf und können somit einer weiteren Verwendung zugeführt werden.

Lohnt sich der Aufwand, der mit Schrott betrieben wird?

Wer sich die vielen Schritte genauer ansieht, die der Schrott bis zu seiner Rückführung in den Rohstoff-Kreislauf zurücklegt, fragt sich möglicherweise, ob das Resultat den Aufwand rechtfertigt. Diese Frage kann mit einem klaren „ja“ beantwortet werden. Allen guten Gründen voran ist es unsere Umwelt selbst, die auf die Arbeit der Recyclinganlagen und damit auch der des Schrottankaufs Köln dringend angewiesen ist. Einer der Hauptgründe für den Nutzen, den die Natur aus einem funktionierenden Recycling zieht, ist die enorme CO2-Ersparnis. Tatsächlich fällt nämlich für die Wiederaufbereitung erheblich weniger CO2 an als bei einer Neu-Verhüttung von beispielsweise Stahl. Auch andere Ressourcen werden bei der Wiederaufbereitung gegenüber der Neugewinnung eingespart. Darüber hinaus ist das Einsammeln des Schrotts sowie die anschließende Wiederaufbereitung wichtig, um den Verlust seltener Rohstoffe zu verhindern. Und zu guter Letzt verhindert die Recycling-Industrie, das giftige und bedenkliche Materialien aus dem Schrott in die Umwelt gelangen und diese schädigen. Aus den genannten Gründen ist es für jeden Privathaushalt in Köln ein sinnvolles Unterfangen, sich regelmäßig vom anfallenden Haushaltsschrott zu trennen – nicht nur im Falle eines Schrottankaufs, sondern auch in Bezug auf jede einzelne kostenfreie Schrottabholung.

Kurzzusammenfassung

Der Schrottankauf Köln ist seit vielen Jahren der Ansprechpartner, wenn es um den Ankauf von Haushaltsschrott sowie eine kostenfreie Abholung geht. Die Kunden des Schrotthändlers profitieren nicht nur von einem eventuellen Verkauf und dem damit einhergehenden Platzgewinn, sondern langfristig außerdem an der mit dem Recycling verbundenen Schonung der natürlichen Ressourcen.

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/schrottankauf-koeln/

Pressekontakt

Hamza El-Lahib

Adresse: Deutsche Straße 8

in 44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de