Der Schrottankauf Düsseldorf punktet mit einem vertrauensvollen Umgang mit dem ihm anvertrauten Schrott

Nie war es so einfach, auf einen Schlag seinen gesamten Schrott loszuwerden: Alles, was sich im Laufe vieler Jahre im Keller oder an anderen Plätzen im Haus angesammelt hat, nimmt der Schrottankauf Düsseldorf kostenfrei mit und entlastet auf diese Weise seine Kunden. Dieser Service hat sich längst in der Stadt herumgesprochen und wird gerne genutzt. Weniger bekannt ist, dass nicht nur gewerbliche, sondern auch Privatkunden die Möglichkeit haben, ihren Schrott über die kostenlose Abholung hinaus an den Schrottankauf Düsseldorf zu veräußern. Die Voraussetzung für einen solchen Verkauf ist das Vorhandensein einer größeren Menge Schrott, wie sie beispielsweise bei einer Haushaltsauflösung anfallen kann. Wer seinen Schrott kostenlos abgeben oder verkaufen möchte, muss einfach zum Telefon greifen und den Schrottankauf Düsseldorf kontaktieren. Im Prinzip ist es mit diesem doch sehr geringen Aufwand für den Kunden auch schon getan. Ist er in der Lage, den Umfang genau zu benennen, so kann der Schrotthändler ihm bereits im Vorfeld mitteilen, ob die Schrottmenge für einen Ankauf ausreichend ist. Andernfalls verschafft er sich bei seinem Eintreffen beim Kunden einen genauen Überblick. Sodann gibt er sein Angebot auf Grundlage der aktuellen Rohstoff-Kurse ab und zahlt den Kaufpreis in Form von Bargeld an seinen Kunden. Dieser kann sich anschließend zufrieden zurücklehnen und den Mitarbeitern des Schrotthändlers die Arbeit überlassen: Der Schrott wird dort geholt, wo er sich gerade befindet, eine Vorbereitung oder ein gesammeltes Abstellen durch den Kunden ist nicht notwendig. Sofern kleinere Demontagearbeiten anstehen, können diese ebenfalls durchgeführt werden. Nach der Abholung splittet der Schrotthändler den Schrott auf seinem Firmengelände in seine nützlichen und wertlosen Bestandteile auf und stellt die entsprechenden Elemente den Recycling-Anlagen zwecks Aufbereitung zur Verfügung.

Warum wird für Schrott Geld bezahlt? Wer profitiert vom Schrott?

Einerseits besteht Schrott aus ausgemusterten Gerätschaften, defekten Geräten und diversen ausgemusterten Dingen. Sie alle werden nicht mehr benötigt und wurden ausrangiert, sind für ihren Besitzer also wertlos geworden. Tatsächlich aber ist Schrott ganz und gar nicht wertlos. Ganz im Gegenteil: Er enthält zahlreiche Materialien, auf deren Recycling nicht nur die Industrie dringend angewiesen ist, sondern auch und vor allen Dingen die Natur. In den modernen Industriestaaten werden viel mehr Rohstoffe verbraucht als es mit der Umwelt vereinbar ist. Dadurch steigt der CO-2-Verbrauch rasant an und die Umweltbelastungen infolge der Gewinnung und des Abbaus diverser Ressourcen sind unvereinbar mit den notwendigen und vereinbarten Klimazielen. Auf der anderen Seite können gerade verschiedene Metalle nahezu unbegrenzt eingeschmolzen und dem Rohstoff-Kreislauf erneut zur Verfügung gestellt werden. Diese Wiederaufbereitung verbraucht weit weniger Ressourcen als jede Neugewinnung. Hinzu kommt die Tatsache, dass wiederaufbereitete Rohstoffe viel günstiger in der Anschaffung sind als neu Gewonnene. Somit hat auch die heimische Industrie ein Interesse daran, dass möglichst viele Metalle im sekundären Rohstoff-Kreislauf verfügbar gemacht werden. Somit ist die Abgabe von Schrott – sei es in Form einer kostenlosen Abholung oder aber in Form eines Verkaufs an den Schrottankauf Düsseldorf – stets eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Kurzzusammenfassung

Der Schrottankauf Düsseldorf genießt in der Stadt seit vielen Jahren einen ausgezeichneten Ruf. Er holt Schrott kostenlos ab und stellt ihn den Wiederaufbereitungsanlagen zur Verfügung, von wo aus die im Schrott enthaltenen Rohstoffe zurück in den Rohstoff-Kreislauf gelangen. Diese Kreislauf-Wirtschaft ist nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen längst unverzichtbar geworden.

