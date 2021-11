Der Schrottankauf Bochum kauft haushaltsüblichen Stahlschrott zu Top-Konditionen an

Grundsätzlich ist der Schrottankauf Bochum am Ankauf jeder Art von Schrott interessiert. Dies betrifft Schrott, der im Gewerbe anfällt, wie beispielsweise Maschinenblöcke, Kabel und Scherenschrott. Und das Interesse gilt gleichermaßen haushaltsüblichem Schrott, wie beispielsweise Elektroschrott und Metallschrott. Die Materialien, auf die seitens des Recyclings besonders großer Wert gelegt wird, sind unter anderem Kupfer, Aluminium, Buntmetalle, VA-Stahl, Stahl, Zinn, Zink und Eisen. Hinzu kommen weitere Rohstoffe, die selten und deshalb von besonderem Interesse sind. Hierzu zählen Edelmetalle und seltene Erden. Beides findet sich vorrangig in Elektroschrott, der besonders gern angekauft wird. Von einem Ankauf ausgenommen ist Sondermüll, wie beispielsweise der Kühlschrank. Im Falle des Zustandekommens eines Schrottankaufs können diese jedoch vom Schrotthändler ebenfalls in Form einer Service-Leistung mitgenommen werden, um sie anschließend einer umweltgerechten Entsorgung zuzuführen. Der Fokus des Schrottankaufs, den der Schrottankauf Bochum stets zu Top-Konditionen abwickelt, liegt allerdings auf Metallschrott, wie er beispielsweise in Fahrrädern, Mofas, Balkon-Balustraden, Heizkesseln und Zäunen, aber auch in Kfz-Schrott enthalten ist. Für diesen Schrott erhalten die Kunden – sofern entsprechende Mengen vorhanden sind – ein konkretes Angebot, dem die tagesaktuellen Kurse zugrunde gelegt werden. Den Kaufpreis erhalten sie im Zuge der Abholung in bar und können so aus ihrem Schrott bares Geld machen. Kleine Mengen Metallschrott, die für einen Ankauf nicht infrage kommen, können vom Schrottankauf Bochum kostenlos mitgenommen werden, sodass sich die Kunden in jedem Fall über einen nicht zu unterschätzenden Platzgewinn freuen können.

Auch unter dem Gesichtspunkt der Gefahr, die von Schrott ausgehen kann, ist es sinnvoll, ihn nicht über Jahre hinweg zuhause zu lagern

Neben den wertvollen Rohstoffen, die dem Recycling und damit am Ende dem Rohstoff-Kreislauf zugeführt werden sollen, enthält Schrott auch zahlreiche umwelt- und gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe, mit denen ein direkter Kontakt vermieden werden sollte. Zu diesen Stoffen gehören beispielsweise Schwermetalle. Auch von Säuren und toxischen Materialien gehen Gefahren aus, weshalb ein sachgerechter Umgang sichergestellt werden sollte. Der Schrottankauf Bochum kann diesen sachgerechten Umgang garantieren, da sämtliche Mitarbeiter über eine entsprechende Ausbildung und langjährige Erfahrung verfügen.

Kurzzusammenfassung

Haushaltsüblicher Metallschrott kann neben zahlreichen Wertstoffen auch toxische Substanzen enthalten, die einen fachgerechten Umgang erfordern, um eine Gesundheits- und Umweltgefährdung ausschließen zu können. Über die erforderliche Expertise verfügt der Schrottankauf Bochum, der Metallschrott in entsprechender Menge nicht nur kostenlos direkt von den Kunden abholt, sondern auch einen Schrottankauf zu Top-Konditionen gegen Barzahlung anbietet.

https://www.schrottankauf-exclusiv.de/schrottankauf-bochum/

Pressekontakt

Hamza El-Lahib

Adresse: Deutsche Straße 8

in 44649 Herne

Telefon: 01523-7147607

E-Mail: anfrage@schrottankauf-exclusiv.de