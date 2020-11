DER ROSENHAMMER – “CROSSOVER”

Lock-Down bringt neue Kreativität!

Gerade in der durch Corona für Musiker schwierigen Zeit hat “DER ROSENHAMMER” sein fulminantes neues Album “CROSSOVER” aufgenommen.

Einmal mehr zeigt der Künstler, wie viel Verwandlungsgeschick in seiner Stimme steckt.

18 Songs – von Musical über Country, Schlager, Pop und Klassik – eine bunte Vielfalt seines Lebens und die vielen Farben, die in unser aller Leben immer wieder zum Vorschein kommen.

21 Mitwirkende – zusammen mit Amaz-Music Factory und Artist-Backoffice startet ROSENHAMMER voll durch. Namhafte Musiker wie der Multiinstrumentalist Herbert Berger, Vicky Scharinger, Reini & Luky, Andy Hölzl oder Milo Popovic – um nur einige zu erwähnen – sind an dieser Produktion beteiligt.

“CROSSOVER”, erschienen auf AMAZ-MUSIC FACTORY, Veröffentlichung am Freitag, 13. Nov. 2020.

Erhältlich auf allen Downloadportalen (amazon-music, i-tunes, spotify,…..), außerdem ist die CD bestellbar im Online-Shop auf www.johann-rosenhammer.com

Mit der Debüt-Single “Du hast die Wahl” (Eigenkomposition T+M) startete Rosenhammer 2018 in die Schlager und Pop Branche, für die sein Herz schlägt.

Die Basis für diesen Karriereschritt bilden seine Musical-Ausbildung an der Stage School in Hamburg, die zahlreichen Auftritte als Musical-Interpret in verschiedenen Produktionen, etliche Solo-Auftritte als Sänger bei Galas und Firmenevents sowie sein Engagement im Musical “Estelle” im Wiener Ronacher als Hauptdarsteller oder sein Engagement in der Rolle des Ede in Mackie Messer bei den Salzburger Festspielen.

Der Rosenhammer ist Bühnenerfahren, schreibt viele seiner Lieder selbst und auch Regie zu führen oder Gesangs-Coach zu sein gehört zu seinen Fähigkeiten und Talenten.

Im November und Dezember 2018 tourte der Sänger erfolgreich mit seinem Weihnachts-Album “Heilige Nacht” durch Salzburg, Oberösterreich und Bayern.

Zuletzt überzeugte er mit seiner gefühlvollen Interpretation der Pop-Ballade “Bring me Home”, die er im Oktober 2019 veröffentlichte.

2019/2020

Solo- und Ensemblesänger in SCHUHBECK´S TEATRO in Augsburg

Herbst 2020

“CrossOver” – das neue Album von “Der Rosenhammer”

Bildquelle: @Ines Entleitner – Studio 10