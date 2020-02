Der Rollout startet

Neues Workshop-Konzept der VOLTARIS Anwendergemeinschaft Messsystem

Nun ist es amtlich: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat mit der Markterklärung die Möglichkeit zum Einbau intelligenter Messsysteme (iMSys) festgestellt. Für die grundzuständigen Messstellenbetreiber beginnt der Pflicht-Rollout am 17.02.2020. Innerhalb der VOLTARIS Anwendergemeinschaft Messsystem starten die Stadtwerke gut vorbereitet ins intelligente Messwesen. Im laufenden Feldtest, in den die Stadtwerke geeignete Messlokationen einbringen, werden die neuen Prozesse eingeübt. An den Standorten Maxdorf und Merzig fanden Anfang Februar begleitend dazu neu konzipierte Praxis-Workshops für die Smart Meter Projektleiter statt.

Innerhalb der Anwendergemeinschaft Messsystem arbeitet VOLTARIS mit rund 35 Stadtwerke-Partnern strukturiert an der Gestaltung des intelligenten Messstellenbetriebs und ebnet den Weg zum operativen Rollout. Der Energiedienstleister empfiehlt – und das ist auch das Vorgehen innerhalb der Anwendergemeinschaft -, zeitnah mit den ersten Test-Einbauten zu starten und den Einbau von einigen Messstellen durchzuführen, um dann von den Pilotinstallationen direkt zum operativen Rollout übergehen zu können. Denn nur so können die neuen Prozesse eingeübt und Erfahrungen gesammelt werden.

Neues Workshop-Konzept – fit für den Rollout

Innerhalb der Anwendergemeinschaft wurde bereits mit den Feldtests und Implementierungsprojekten begonnen. Ziel ist, die gemeinsame Felderfahrung zu nutzen, um die Gateway-Administration und die Messdatenaufbereitung in das Betriebsmodell, die Systeme und die Prozesse zu integrieren, so dass mit dem operativen Rollout gestartet werden kann. Parallel werden Mehrwertdienste – insbesondere das Submetering – weiterentwickelt.

„Wir spüren die Aufbruchsstimmung bei unseren Stadtwerke-Partnern. Und wer den Rollout als Chance begreift, wird beim Einbau der intelligenten Messsysteme nun zügig vorgehen und ihn mit lohnenden Mehrwertdiensten wie zum Beispiel Submetering kombinieren“, sagt Karsten Vortanz, Geschäftsführer von VOLTARIS.

Inhalte des Workshops

Der Workshop „Feldtest iMSys: Startklar für den Rollout“, der Anfang Februar an den beiden VOLTARIS-Standorten Maxdorf und Merzig stattfand, ist speziell für Smart Meter Projektleiter konzipiert. Um sie bei den operativen Rollout-Maßnahmen zu unterstützen, wurden detaillierte Prozessschritte erarbeitet wie zum Beispiel die Mengen- und Auftragsplanung oder der Beschaffungsprozess. Nach einem Impulsvortrag zu den aktuellen Marktentwicklungen, insbesondere zur Marktanalyse des BSI, folgte ein Praxisteil mit „learning by doing“ an vier Workstations. VOLTARIS-Spezialisten informierten zu den detaillierten Prozessabläufen des Rollouts, zur Umsetzung der sicheren Lieferkette sowie zum Web-Frontend inklusive Live-Demo und Mengenplanung. Besonderen Anklang fand bei den Teilnehmern die Möglichkeit, die Komponenten des iMSys selbst zu installieren und die Live-Montage zu simulieren.

„Mit unseren Workshops machen wir die Projektmanager der Stadtwerke fit und startklar für den Smart Meter Rollout. Jeder Stadtwerkepartner erhält ein von VOLTARIS entwickeltes individuelles Prozess- und Arbeitshandbuch mit ausführlichen Templates zur Projektdokumentation“, betont Volker Schirra, Geschäftsführer von VOLTARIS. Das Handbuch ist speziell für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft konzipiert und dient als Arbeitsgrundlage für alle aufgestellten Prozesse im Zusammenhang mit dem Rollout von iMSys. Der Prozessleitfaden erläutert alle notwendigen Schritte und Parameter vom Feldtest bis hin zum operativen Rollout inklusive Templates und ausführlichen Checklisten und wird von VOLTARIS dynamisch an die sich ändernden Markt- und Rahmenbedingungen angepasst.

VOLTARIS ist der Experte für alle Leistungen im klassischen und intelligenten Metering. Wir bieten Energielieferantenm, Netzbetreibern und Industrie modulare Lösungen entlang der gesamten Prozesskette des grundzuständigen und wettbewerblichen Messstellenbetriebs: Gerätemanagement, Gateway-Administration, Mess- und Energiedatenmanagement für alle Marktrollen sowie Mehrwertdienste mit dem intelligenten Messsystem wie Submetering, Visualisierung und Steuerung.

