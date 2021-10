DER POTT KOCHTE WIEDER – UND WIE!

Feiern wie in alten Zeiten beim großen Restart-Event der Veranstaltungsbranche auf Zollverein in Essen

Auf Einladung der LK-AG Unternehmensgruppe feierten rund 350 geladene Gäste den Restart der Veranstaltungsbranche mit einem großen Get Together in der Grand Hall Zollverein auf dem UNESCO Welterbe in Essen – Sie erlebten ein wahrlich berauschendes Fest. Für fette Beats auf dem Dancefloor sorgte Star-DJ Phil Fuldner. Musikalischer Höhepunkt des Abends war der Auftritt des Sängers Fetsum Sebhat, der mit seiner 7-köpfigen Band ein mitreißendes Livekonzert spielte. Danach wurde getanzt bis in die frühen Morgenstunden.

Aufbruchstimmung in der Veranstaltungsbranche

„Mit diesem Event wollen wir ein positives Signal in die gesamte Branche senden“ so Tom Koperek, Vorstand der LK AG. Es gehe jetzt darum, in die Zukunft zu blicken und eine Aufbruchstimmung zu entfalten, damit die Veranstaltungswirtschaft schnell wieder zu alter Stärke zurückfindet. „Uns war es wichtig, dass wir unsere Freunde und Geschäftspartner nach 18 Monaten nahezu veranstaltungsloser Zeit endlich einmal wiedersehen, um uns austauschen und einfach mal wieder eine gute Zeit miteinander zu verbringen“ ergänzt Sven Robusch, LK-Vorstand und Geschäftsführer der Blue Wheels Veranstaltungstechnik GmbH.

Grußwort des 1. Bürgers der Stadt

Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen hob in seinem Grußwort die Bedeutung der Veranstaltungswirtschaft als sechstgrößten Wirtschaftszweig in Deutschland hervor und erinnerte daran, dass die Aktion „Night of Light“, mit der die Branche mit der roten Beleuchtung von mehr als 8.000 Gebäuden in ganz Deutschland in der Pandemie auf sich aufmerksam gemacht hatte, ihren Ausgangspunkt in Essen hatte. „Aber noch viel schöner, als Gebäude von außen rot anzustrahlen ist es doch, wenn die Eventlocations wieder von innen leuchten – nämlich dann, wenn wie heute begeisternde Events stattfinden!“ so Kufen.

Feiern wie in alten Zeiten

Lange musste die Veranstaltungsbranche auf diesen Moment warten und als es endlich soweit war, fühlten sich viele der 350 Gäste zurückversetzt in die „gute alte Zeit“. Auf Basis eines umfangreichen Hygiene- und Sicherheitskonzepts und aufgrund der in NRW pünktlich zum 1. Oktober in Kraft getretenen, neuen Coronaschutz-Verordnung konnte das Event ohne Abstandsregel und Maskenpflicht durchgeführt werden. Damit das Event sicher über die Bühne ging, wurde im Clubbereich der Grand Hall eigens ein Schnelltestzentrum installiert.

Emotionaler Höhepunkt des Abends

Nach über 18 Monaten Bühnenpause spielte Fetsum Sebhat ein einstündiges Konzert. Der Berliner Soulmusiker kreiert aus seinen Einflüssen wie Soul, Rhythm and Blues, Jazz und Reggae seinen ganz eigenen Klang. Extra aus Berlin und mit 7-köpfiger Band angereist, legte der Vollblutmusiker sofort richtig los und riss mit seiner Performance das Publikum von der ersten Note an mit. Im Repertoire hatte er sowohl ausgesuchte Stücke aus seinem Debutalbum „Colors of Hope“ als auch von seiner letzten EP „Light in a dark place“. Spätestens, als der Tracy Chapman Klassiker „Talking Bout A Revolution“ erklang, kam echtes Gänsehautfeeling im Publikum auf.

Zu LK Aktiengesellschaft

Die im Jahre 2003 gegründete LK Aktiengesellschaft ging aus einem 2-Mann-Unternehmen hervor, das von Sven Robusch und Tom Koperek im Jahre 1995 gegründet wurde. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Essen ist im Markt der Veranstaltungswirtschaft tätig und als Managementholding konzipiert, die bis heute von den Gründern Koperek und Robusch geführt wird. Zur LK Unternehmensgruppe gehören zurzeit 3 operativ tätige Tochtergesellschaften: die Blue Wheels Veranstaltungstechnik GmbH mit ihrem Kerngeschäft Medien- und Veranstaltungstechnik, die CLOU GmbH als klassische Eventagentur im Geschäftsfeld des Eventmangement sowie die Eventlocation Grand Hall Zollverein auf dem Essener UNESCO Welterbe Kokerei Zollverein.

