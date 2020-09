Der plentymarkets Online-Händler-Kongress 2020 findet statt: hybrid und 100% kostenlos.

1 Event, 2 Tage, 40 Vorträge. Sei dabei!

Das Kasseler E-Commerce-Unternehmen plentymarkets präsentiert seinen traditionellen “Online-Händler-Kongress” in diesem Jahr erstmals in völlig neuer Form. Mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation und die geltenden Hygieneregeln transformiert plentymarkets zusammen mit dem Partner sxces den 13. “OHK” in die virtuelle Welt. Das Beste daran: die Anmeldung ist kostenlos. Geboten wird an zwei Tagen ein Feuerwerk aus Information, Innovation, Know-how und Networking. plentymarkets verspricht den Besuchern, gemäß dem Unternehmens-Motto “We grow together”, ein hochwertiges und unvergessliches Erlebnis.

Top-Speaker, Top-News und Top-Know-how “for free” – das gab es so noch nie!

Für Spannung ist an beiden Tagen gesorgt, denn Top-Speaker wie Peer Steinbrück, Ranga Yogeshwar, Peter Höschl, Frank Holzweissig, Klaus Forsthofer und Christian Otto Kelm haben zugesagt. Sie referieren zu wichtigen Themen rund um E-Commerce, Online-Handel, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und vieles mehr. An den beiden Veranstaltungstagen jagt ein Event-Highlight das Nächste. Über 40 hochwertige E-Commerce-Vorträge und Workshops, viele namhafte Aussteller und ein völlig neues 360-Grad Konzept erwarten die Gäste. Viele Möglichkeiten zum interaktiven Netzwerken runden das virtuelle Kongress-Erlebnis ab.

30. September – die spektakuläre Prime-Time-Eröffnung

Das erste Highlight des 13. OHK findet am 30. September statt. Interessierte vor den Bildschirmen dürfen sich auf eine einzigartige Eröffnungsveranstaltung freuen. Ganz gleich ob Laptop, PC oder Smart-TV, an dem “Prime-Time-Event” kann auf jeder Plattform teilgenommen werden. Um 20:15 Uhr startet das “Big Opening Event” mit der Keynote des Gründers und Vorstands der plentysystems AG Jan Griesel und den heißesten plentyNews. Danach wird ein Special Guest und jede Menge Entertainment erwartet. Ergänzende Berichte und Interviews übertragen die Kasseler E-Commerce-Spezialisten während der Veranstaltung unter dem Hashtag #OHK2020 parallel live auf ihren Social Media Kanälen. Dort kann im Anschluss auch weiter diskutiert werden.

01. Oktober – 4 Bühnen, 360-Grad, virtuell und völlig neu: der “plentyPLAZA”

Am zweiten Tag, dem 01. Oktober, öffnen die virtuellen Messehallen. Alle Besucher können sich im digitalen Kongress-Palais, dem #plentyPLAZA, 360-Grad frei bewegen und mit zahlreichen Ausstellern in verschiedenen Themenwelten in Kontakt treten. Auch der Austausch unter den Besuchern ist möglich. Von vier verschiedenen Bühnen werden an diesem Tag über 40 Vorträge und Workshops rund um das Thema “E-Commerce” live gestreamt, die Teilnahme daran ist ebenfalls kostenfrei.

plentymarkets #OHK2020 – ab 07. September online anmelden

Der virtuelle plentymarkets #OHK2020 bietet in diesem Jahr ein einzigartiges, hybrides und völlig kostenfreies Kongress-Erlebnis. Teilnehmer die bereits kostenpflichtige Tickets für das ursprünglich geplante Event im März 2020 gekauft haben, bekommen diese laut plentymarkets bis zum Start des virtuellen Events zurück erstattet. Alle weiteren Informationen und die Anmeldung, die ab dem 07. September möglich ist, sind unter www.ohk2020.de zu finden.

Überall da verkaufen, wo die Kunden sind, ist das Ziel aller Händler. plentymarkets bietet als Softwarehersteller eine E-Commerce-Lösung, die genau diese Philosophie im Markenkern trägt. Eine, die alle relevanten Marktplätze unterstützt und Prozesse für alle Beteiligten effizienter macht. Über die Jahre avancierte plentymarkets so zu einem der Innovationstreiber unter den E-Commerce-ERP-Anbietern.

