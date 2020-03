“Der Opel Green Deal”: Opel startet Nachhaltigkeits-Kampagne mit Jürgen Klopp

Rüsselsheim (ots)- Vorreiter: Die Opel-Zukunft ist nachhaltig emissionsarm,

elektrisch und erfolgreich

– Made in Kaiserslautern: Bau einer Gigafactory zur

Batteriezellenproduktion

– Elektro-Premiere: Händlerstart für den rein elektrischen Opel

Corsa-e am 28. März

– E-Offensive: Opel bis 2021 mit acht E-Modellen, bis 2024

komplett elektrifiziert

– Effizient: Opel bietet schon heute 15 Modelle mit weniger als

100 g/km CO2(1)

– Exklusiver Kunden-Deal: Niedrige Emissionen, geringere

Treibstoffkosten, attraktive Finanzierungsraten

Opel ruft den “Green Deal” aus. Denn der Autohersteller richtet alles darauf

aus, in kurzer Zeit nachhaltig emissionsarm und elektrisch zu werden. Schon

heute ist Opel in Sachen emissionsarmer Antriebe vorbildlich. Allein im Jahr

2019 konnte der CO2-Flottenwert um 20 Gramm reduziert werden. In den Worten von

Erfolgscoach und Opel-Markenbotschafter Jürgen Klopp heißt das: “Man kann über

die mobile Zukunft reden – oder schon heute Autos bauen, die CO2-Maßstäbe für

morgen setzen. Damit die Zukunft allen gehört.” So lautet eine zentrale Aussage

der neuen 360-Grad-Kampagne zum “Opel Green Deal”, die heute crossmedial auf

allen Kanälen startet. Jürgen Klopp ist dabei der zentrale Botschafter für

Nachhaltigkeit und Elektromobilität. Damit die Zukunft auch wirklich allen

gehört, bietet Opel seinen Kunden einen echten “Green Deal” an. So können sich

Neuwagenkäufer besonders effiziente Modelle von Astra über Crossland X und Corsa

bis hin zu den neuen Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modellen zu attraktiven

monatlichen Finanzierungsraten sichern. Das Angebot gilt auch für das komplette

Nutzfahrzeug-Portfolio Combo, Vivaro und Movano.

“Opel ist vorbildlich für die Zukunft aufgestellt – und diese Zukunft ist

nachhaltig. Das zeigt unsere neue ‘Green Deal’-Kampagne mit Jürgen Klopp”, sagt

Opel Deutschland-Chef Andreas Marx. “Schon heute bieten wir ein Modellportfolio

an, das viel Fahrspaß bei niedrigen Emissionen bis hin zum lokal emissionsfreien

Betrieb verspricht. Davon können sich unsere Kunden auch am 28. März überzeugen

– denn an diesem Tag feiert der neue Opel Corsa-e Händlerpremiere in ganz

Deutschland”, ergänzt Andreas Marx und freut sich auf viele Besucher in den Opel

Autohäusern.

“Opel Green Deal”: Die zentralen Botschaften

Im Zentrum der von der Leadagentur Velocity McCann crossmedial umgesetzten “Opel

Green Deal”-Kampagne steht die konsequente Entwicklung von Opel zum nachhaltigen

Automobilhersteller. Dies stellt Jürgen Klopp in TV- und Funk-Spots sowie

Printanzeigen ebenso authentisch wie unmissverständlich klar:

– “Man kann über den Standort Deutschland reden. Oder ihn einfach ausbauen.”

Denn bis 2024 entsteht am Opel-Standort Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit

Groupe PSA und Saft eine Gigafactory zur Batteriezellenproduktion mit rund 2.000

Arbeitsplätzen.

– “Man kann über teure E-Autos reden. Oder über eines, das sich jeder leisten

kann.”

Gemeint ist das Elektroauto für alle, der neue Opel Corsa-e. Der Opel-Stromer

bietet eine alltagstaugliche WLTP-Reichweite bis zu 337 Kilometer(2) und eine

Fülle an hochmodernen Assistenzsystemen, die in dieser Fahrzeugklasse

ihresgleichen sucht. Und das Ganze zu einem Einstiegspreis von unter 24.000 Euro

(UPE inkl. MwSt., 6.000 Euro Förderprämie eingerechnet).

– “Man kann ein einzelnes Auto elektrifizieren. Oder sein komplettes

Modellangebot.”

Schon heute sind der Corsa-e und die Plug-in-Hybrid-Versionen des Grandland X am

Start. In Kürze folgt der Vivaro-e als erstes batterie-elektrisches Nutzfahrzeug

von Opel. Und bis 2024 werden alle Opel-Baureihen elektrifiziert sein.

Auf den Online- und Social-Media-Kanälen führt Jürgen Klopp diese Botschaften in

seiner locker-unterhaltsamen Art noch weiter aus.

“Opel Green Deal”: Das attraktive Angebot an die Kunden

“Last, but not least” gilt: “Man kann über Abgaswerte reden. Oder sie einfach

reduzieren.” Mit Fahrzeugen und konventionellen Antrieben, die schon heute

besonders wenig CO2 ausstoßen. Genau diese können Opel-Kunden nun zu besonders

attraktiven Konditionen finanzieren. Beispiel Opel Astra: Dank “Green Deal” ist

der Kompaktklasse-Bestseller mit 0,99 Prozent Zinsen bereits ab einer

monatlichen Rate von 159 Euro(3) zu haben – ohne Anzahlung! Für souveräne und

effiziente Fahrleistungen sorgt hier beispielsweise der 81 kW/110 PS starke

1,2-Liter-Turbobenziner (Kraftstoffverbrauch Fünftürer gemäß NEFZ(4): innerorts

5,4-5,3 l/100 km, außerorts 3,8 l/100 km, kombiniert 4,4-4,3 l/100 km, 101-99

g/km CO2; Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP(5): kombiniert 5,5-5,2 l/100 km,

126-119 g/km CO2). Und aufgrund der neuen Motorenpalette kann der Kunde beim

Astra zusätzlich bis zu 21 Prozent an Kraftstoffkosten gegenüber dem

Vorgängermodell sparen. So funktioniert der “Green Deal” bei Opel. Kurz: “Man

kann über die Zukunft reden. Oder heute dafür gerüstet sein.”

(1)Gemäß NEFZ.

(2)Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP Testverfahren bestimmt (VO

(EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann

unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig,

insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit,

Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer

Vorkonditionierung.

(3)Beispiel-Angebot für den Opel Astra 5-Türer, 1.2 Direct Injection Turbo, 81

kW/110 PS mit Start/Stop, manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe, Anzahlung 0,00 EUR,

Gesamtbetrag* 20.190,00 EUR (Summe aus den monatlichen Raten sowie der erhöhten

Schlussrate), Gesamtkosten (Zinsen) 423,70 EUR, Laufzeit 36 Monate, mtl.

Finanzierungsrate 159,00 EUR, Gesamtkreditbetrag 17.008,19 EUR, Schlussrate

11.284,19 EUR, effektiver Jahreszins 0,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden für

die gesamte Laufzeit, 0,99 %. Ein Angebot für Privatkunden (Bonität

vorausgesetzt) der Opel Bank GmbH, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim,

basierend auf den unverbindlichen Preisempfehlungen der Opel Automobile GmbH,

zzgl. Überführungskosten, nur bei teilnehmenden Opel Partnern. Zugleich

repräsentatives Beispiel nach § 6a PAngV. Nach Vertragsabschluss steht ein

gesetzliches Widerrufsrecht zu. Überführungskosten sind nicht enthalten und

separat an den anbietenden Opel Partner zu entrichten. Nicht kombinierbar mit

anderen Rabatten oder Aktionen.

(4)Die angegebenen – vorläufigen – Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden

nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light

vehicles Test Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die

Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr.

2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151 zu gewährleisten.

(5)Die hier angegebenen – vorläufigen – Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte

wurden nach dem – seit 1. September 2018 vorgeschriebenen – WLTP-Messverfahren

(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nr. 715/2007

und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Diese Werte werden zusätzlich zu den davor

genannten offiziellen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerten (nach NEFZ) angegeben

und sind nicht mit diesen zu verwechseln. Wegen der realistischeren

Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Verbrauchs- und

CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

