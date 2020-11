Der neue noax Steel PCAP Touch-Industrie-PC S21WP

Multi-Touch für den anspruchsvollen Industrieeinsatz

Mit dem S21WP – einem Industrie PC mit der bewährten Qualität und Robustheit von noax sowie modernster Technologie und eleganter Formensprache – stellt die noax Technologies AG ihre Vorreiterstellung in Sachen Entwicklung und Produktion von Industrie Computern wieder einmal unter Beweis. Bestechend ist das robuste und gleichzeitig formschöne Gehäuse aus fein geschliffenem Edelstahl, gepaart mit einem neuen widerstandsfähigen Touch aus gehärtetem Sicherheitsglas. Anwender werden neben dem brillanten 16:9 Full HD-Display begeistert sein von der mit Arbeitshandschuhen bedienbaren PCAP Touch-Technologie. Universelle Einsatzfähigkeit garantieren umfangreiche On-Board-Schnittstellen. Diese komplette Eigenentwicklung von noax steht ihren Nutzern bis zur Schutzart IP65 zur Verfügung.

Die noax Technologies AG startet eine revolutionäre Generation von PCs mit Multi-Touchscreens für den Industrieeinsatz. Der noax S21WP bietet ein hoch performantes Motherboard und einen revolutionären PCAP Touch (21 Zoll Full HD-Display im 16:9 Format) mit einer entspiegelten, gehärteten Ganzglasfront ohne Fugen und Kanten.

Das absolut geschlossene, aus fein geschliffenem Edelstahl bestehende V2A Gehäuse des neuen noax Industrie-Computers besticht durch die puristisch anmutende, gelungene Optik. Es bietet zudem die Grundlage für das bewährte noax eigene Wärmemanagement sowie für die extern zertifizierten Schutzklassen bis zu IP65. Somit perfekt für den Einsatz unter anspruchsvollen Industriebedingungen.

Der noax Industrie-PC, ein Garant für den zuverlässigen und vernetzten Informationsaustausch. Durch die robuste und zuverlässige Bauweise wird es modernen Produktionsbetrieben möglich, unter dem Stichwort Industrie 4.0 Mensch und Maschine mittels modernster Informations- und Kommunikationstechnik auch unter schwierigen Umweltbedingungen zu verzahnen. So stehen alle Informationen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, beim richtigen Prozessteilnehmer zur Verfügung. Fehlerquoten werden minimiert, Ausfallzeiten reduziert und Prozesse deutlich beschleunigt. Der S21WP macht eine Informationsdigitalisierung bis hin zu einer papierarmen Fertigung, einer Smart Factory, auch in rauer Umgebung möglich.

Bestens gewappnet ist der PCAP Touch-Industrie-PC auch gegen Erschütterungen und Schläge durch seinen speziellen Spaltverguss, welcher zusätzlich die Funktion einer Anti-Shock Lagerung übernimmt.

Revolutionäre Touch-Technologie in bewährter noax Qualität

Die intelligente, für den Industrie-Einsatz perfektionierte PCAP (Projected Capacative) Technologie ermöglicht es, mit dem noax S21WP erstmalig Multi-Touch-Technologien sinnvoll auch unter erschwerten industriellen Umgebungen einzusetzen. Einzigartig sind dabei die Handschuhbedienbarkeit auch unter extremen Umweltbedingungen sowie die Funktionalität im Randbereich. Selbst am Rand des Displays verfügt er über eine hervorragende bisher nicht dagewesene Touchsensibilität. Dem Anwender steht so ein extrem leistungsstarker, präziser Multitouch für eine intuitive, Smartphone orientierte Gesten-Bedienung, z.B. für 2D/3D Renderings zur Verfügung.

Den schnellen und sicheren Zugriff auf häufig genutzte Funktionen erlauben drei, im Displayrahmen integrierte, beleuchtete und frei programmierbare PCAP Funktionstasten. Zusammen mit dem leuchtstarken Touchdisplay bietet der noax Industrie-PC ein optimales Verhältnis zwischen geringem Platzbedarf und anwenderorientierter, benutzerfreundlicher sowie übersichtlicher Bedienung. Der S21WP erfüllt alle Erfordernisse für den Einsatz sowohl im industriellen Umfeld unter erschwerten Umweltbedingungen als auch in rauer Produktionsumgebung, wie z.B. in der Metallverarbeitung oder Reifenherstellung.

In Verbindung mit den speziell gesicherten Steckerverbindungen, dem ausgeklügelten All-in-One Motherboard ohne fliegende Kabel sowie dem

3-stufigen Wärmemanagement wird die bewährte noax Qualität und noax Zuverlässigkeit garantiert.

Der noax-S21WP: Individuell konfigurier- und erweiterbar

Der neue noax Steel Industrie-PC S21WP ist erhältlich mit 21 Zoll großem Full HD-Touchdisplay (16:9). Zukunftssicher und anwenderfreundlich ist die modulare Bauweise durch erweiterbare Schnittstellen. Die Servicefreundlichkeit und Bedienbarkeit wird durch die MCU, dem noax Tool nSMART sowie die hohe Integrationsfähigkeit in bestehende Systemlösungen und die Erweiterbarkeit mit anwendungsindividueller Peripherie gewährleistet. Die bewährte integrierte noax nSMART-Software zur einfachen und umfangreichen Konfiguration des noax IPCs ermöglicht anwenderorientierte, individuelle Einstellungen sowie die Überwachung und Steuerung, wie z. B. Spannung und Temperatur, des noax IPCs. So wird ein Maximum an Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit garantiert.

Weitere Informationen unter www.noax.com.

Über noax Technologies AG

Die noax Technologies AG zählt zu den führenden Anbietern für qualitativ hochwertige, robuste und zuverlässige Industrie-PCs. Das Unternehmen kann auf über 25 Jahre Erfahrung in der Eigenentwicklung und -produktion von komplett geschlossenen Systemen verweisen. Darüber hinaus bietet noax seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, das von der Beratung, dem Vertrieb sowie dem Service und Support reicht.

noax Industrie-PCs sind weltweit in den rauesten Industrie-Umgebungen bei namhaften Unternehmen z.B. in der Automobil-, Logistik-, Lebensmittel- und Chemiebranche im Einsatz. Hierbei beweisen die speziell für die Industrie entwickelten Computer täglich ihre Beständigkeit gegenüber Hitze, Kälte, Nässe, Staub, Vibrationen oder Schock.

