Der neue managebare 10 Gigabit Medienkonverter von KTI

XPRON setzt als IT Dienstleister auf Strukturen ITIL steht für Information Technology Infrastructure Library (ITIL) und beschreibt eine Ansammlung an Prozessen, Funktionen und Rollen, die die IT Infrastruktur innerhalb eines Unternehmens beschreiben und gliedert sich in Allgemeine Management-, Service Management- und Technische Management Praktiken. Mit ITIL werden somit Strukturen und Rollenverhältnisse in der IT leichter dargestellt. Da in IT Unternehmen die IT-Technik meist im Vordergrund steht...