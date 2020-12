Der Medizinjournalist PhDr. Sven-David Müller, MSc., bringt jetzt Buch “Die 50 besten Virenkiller” im renommierten TRIAS Verlag heraus

Buchautor Sven-David Müller aus Braunschweig

Viren sind sogenannte Mikroorganismen und umgeben uns, genau wie Bakterien und Pilze, jeden Tag. Während die meisten ungefährlich sind, führen bestimmte Viren zu Krankheiten: Zu den bekanntesten viralen Erregern zählen die, die Influenza (Grippe), Erkältungs-, Atemwegs- und Durchfallerkrankungen auslösen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, unser Immunsystem gezielt fit und widerstandsfähig zu machen – auch gegen das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2. Welche das sind, erläutert der ernährungsmedizinische Wissenschaftler PhDr. Sven David Müller, MSc., in seinem neuesten TRIAS Ratgeber “Die 50 besten Virenkiller”. Er gibt darin praktische Tipps, wie das Abwehrsystem ideal gestärkt werden kann, um einer Virusinfektion vorzubeugen.

Zu einem optimalen “Virenkiller-Tag” gehören laut Müller eine ausgewogene Ernährung mit einer Flüssigkeitszufuhr von eineinhalb bis zwei Litern, Bewegung und Entspannung. Aber auch spezielle Nährstoffe und Lebensmittel. Das Hühnerei habe Viruskiller-Potenzial, ist sich der 51-jährige Wissenschaftler und Medizinjournalist aus Braunschweig sicher: “Es zählt zu den wertvollsten Lebensmitteln überhaupt – zusammen mit beispielsweise Algen, Keimlingen und Hülsenfrüchten. Das Ei versorgt den Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen wie Zink. Es enthält darüber hinaus mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Omega-3-Fettsäuren), die für unser Abwehrsystem sehr wichtig sind”, erklärt Müller und ergänzt: “Gönnen Sie sich also mit gutem Gewissen jeden Morgen ein Frühstücksei.” Wer sein Immunsystem stark machen möchte, braucht täglich mindestens fünf Portionen Gemüse und Obst, täglich ausreichenden Nachtschlaft (sechs bis acht Stunden), Bewegung an frischer Luft, ausreichend Zink, Vitamin D, medizinisch relevante Probiotika und Selen, fasst Müller bei einer Pressekonferenz in Berlin zusammen. Weitere Informationen (Inhaltsverzeichnis, Musterseiten, Vorwort) finden Sie hier. Bibliografische Daten:

Sven-David Müller

Die 50 besten Virenkiller

TRIAS Verlag, Stuttgart. 2020

Buch EUR [D] 9,99 EUR [A] 10,30

EPUB EUR [D] 8,49 EUR [A] 8,49

ISBN Buch: 9783432113999

ISBN EPUB: 9783432114002

Sven-David Müller ist Autor des ersten umfangreichen Corona-Ratgebers “Corona Infektionen effektiv vermeiden” (Horn Verlag) sowie des Buch ZINK IT UP (Mainz Verlag). Er lebt und arbeitet in Aachen und ist Autor von 207 Büchern, die in 14 Sprachen erschienen sind. Er hat nach seiner Ausbildung zum Diätassistenten sowie Volontariat und Redaktionsausbildung angewandte Ernährungsmedizin und später Public Health studiert.

