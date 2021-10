Der Marketing Club Nürnberg wird weiblicher und digitaler

Vorstand und Beirat bekommen Unterstützung von zwei ad pepper Mitarbeiterinnen

Nürnberg (Oktober/2021) Der Marketing Club Nürnberg hat Susanne Pilz und Rosemarie Seitz einstimmig in zwei der höchsten Gremien gewählt. Susanne Pilz – Geschäftsführerin von ad pepper media – ist nun Vorstandsmitglied beim MCN und Account Managerin Rosemarie Seitz rückt in den Beirat nach.

Auf der letzten Mitgliederversammlung des Marketing Club Nürnberg vor einer Woche (Dienstag, 28.09.2021) sind einige wichtige Positionen neu besetzt worden. So wurde Jörg Teichgräber, Marketingleiter EMUGE-Franken, zum neuen Geschäftsführer gewählt. Neuer Vorstand für Presse/Digital/Social Media ist nun Susanne Pilz, Geschäftsführerin von ad pepper media. Sie folgt damit auf Christina Stuiber-Petersen.

Die Position von Susanne Pilz wurde nun mit neuen Aufgabenfeldern erweitert, um die starke Online Präsenz des MCN weiter auszubauen. Als Geschäftsführerin eines Online-Spezialisten sieht sich Susanne Pilz dafür gut aufgestellt und hat auch schon genaue Pläne für ihre künftige Arbeit im Vorstand:

„Als erstes möchten wir die Online Präsenz ausbauen und gemeinsam mit dem Vorstand Internet/Kommunikation Robert Hempfling die Webseite modernisieren. Uns ist wichtig, dass wir uns mit anderen Marketing Clubs in Deutschland noch besser vernetzen und den Austausch über die sozialen Medien steigern.“

Das Wichtigste sei aber, neue Mitglieder über die sozialen Netzwerke des MCN zu generieren sowie bestehende Mitglieder zu binden, so Neu-Vorstandsmitglied Susanne Pilz, die bereits seit über zwei Jahren die Facebook- und Instagram-Accounts des Marketingclubs ehrenamtlich betreut.

In ihre frühere Position des Beirat Social Media rückt nun Rosemarie Seitz nach. Sie ist Account Managerin bei ad pepper und freut sich auf ihre künftigen Aufgaben:

„Wir sehen uns als digitales Sprachrohr zwischen dem Vorstand des Marketing Club Nürnberg und den Mitgliedern, sowie Außenstehenden, die Interesse am MCN haben. Wir freuen uns auf die spannenden Aufgaben, die uns erwarten und bedanken uns für das Vertrauen der Mitglieder in uns“, so Rosemarie Seitz.

Bei einem Social Media Workshop mit den JuMPs (Junior Marketing Professionals) haben Pilz und Seitz ihre Expertise bereits unter Beweis gestellt. Auf solche und ähnliche Veranstaltung können sich die Mitglieder des Marketing Club Nürnberg auch in Zukunft freuen.

„Unser Glückwunsch geht an alle neu- und wiedergewählten Vorstände und Beiräte, sowie an Nadja Hoffmann, die uns im Social Media Team des MCN unterstützen wird.“ So die Beiden.

Über ad pepper media

ad pepper media ist eines der führenden internationalen Performance Marketing Unternehmen, spezialisiert auf Lead Generierung und Zielgruppentargeting. Der Full-Service-Anbieter mit Sitz in Nürnberg vermarktet Internet-Werbung weltweit, interaktiv und zielgruppenorientiert. Dabei kann das Team auf jahrzehntelange Erfahrung im Online Business zurückgreifen: Seit 1999 unterstützt ad pepper Werbetreibende mit State-of-the-Art Marketinglösungen.

