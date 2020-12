Der lokale Schrotthandel ermöglicht den Duisburgern eine kurzfristige Schrottabholung

Die Schrottabholung Duisburg ist nicht nur im Stadtgebiet, sondern auch im Umland aktiv

Duisburg ist eine Stadt, die wie kaum eine andere mit der Schwerindustrie verknüpft ist. Tatsächlich ist sie der größte Stahlstandort in Europa. Unmengen an Rohstahl werden hier jährlich produziert. Man kennt sich also mit den beim Neugewinn von Stahl verknüpften Kosten und dem entsprechenden Ressourcen-Verbrauch aus. Interessant ist in diesem Zusammenhang außerdem der Fakt, dass der Einsatz von recyceltem Material zur Stahlerzeugung gut 85 Prozent CO2 gegenüber der Erzeugung aus Erz einspart. Aufgrund der Allgegenwärtigkeit der Stahlriesen ist es eine logische Konsequenz, dass auch den Menschen in der Stadt eine besondere Affinität in Hinblick auf den Schutz vorhandener Ressourcen unterstellt wird. Seit vielen Jahren ist die Schrottabholung Duisburg in Duisburg und ihren Vororten aktiv. Sie hat sich der kostenlosen Schrottabholung verschrieben und leistet damit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Die im Metallschrott enthaltenen Materialien sind alles andere als wertlos. Im Gegenteil: Sie enthalten zahlreiche Rohstoffe, die wiederaufbereitet einen nennenswerten Teil neu abzubauender Materialien einsparen und deren Verwendung darüber hinaus den CO2-Verbrauch reduziert. Dadurch hilft das Schrott-Recycling den Unternehmen, ihre Ressourcen zu schonen. Der Kunde, der seine nicht mehr benutzten Geräte und anderen Schrott vom Schrotthändler in Duisburg abholen lässt, profitiert also gleich doppelt: Neben der Entrümpelung sorgt er dafür, dass Rohstoffe nicht verloren gehen und vielfältige Ressourcen geschont werden.

Welcher Schrott ist für die Schrottabholung Duisburg interessant?

Grundsätzlich holt die Schrottabholung Duisburg Schrott aller Art ab. Mischschrott ist ebenso gefragt und wertvoll wie sortenreiner Schrott. Im Falle eines Schrottankaufs erzielt der sortenreine Schrott nur deshalb bessere Preise, weil er keine Abfallprodukte enthält und der aufwändige Vorgang des Sortierens entfällt. Natürlich holt der Schrotthändler jede Art von Metallschrott kostenlos beim Kunden ab. Hierbei kann es sich um alte Motoren, Kfz-Schrott und Computerschrott handeln. Auch alte Beschläge und Küchengeräte können abgeholt werden. Die Schrottabholung Duisburg sortiert den Schrott, führt die nutzbaren Teile den Wiederaufbereitungsanlagen und die umweltschädlichen und nicht recyclingfähigen Bestandteile den Entfallstellen zu. Selbstredend holt die Schrottabholung Duisburg den Metallschrott nicht nur von Privatpersonen, sondern auch von Unternehmen ab.

Kurzzusammenfassung

Duisburg ist noch immer Europas wichtigster Standort für die Stahlerzeugung. Diese setzt inzwischen zu großen Teilen auf recycelte Rohstoffe und spart damit nicht nur immens viel CO2 ein. Die Schrottabholung Duisburg sammelt im gesamten Stadtgebiet Metallschrott bei privaten Personen und Gewerbetreibenden ein, um sie dem Rohstoff-Kreislauf wieder zuzuführen. Der Schrotthändler arbeitet für den Kunden kostenlos und bietet bei entsprechenden Schrottmengen außerdem einen Ankauf des Schrotts an.

