Der Kugelschreiber Design 04 von Otto Hutt: nun in Köln kaufen

Köln, 03.03.2021: Ein schwerer, hochwertiger Kugelschreiber ist der Design 04 von Otto Hutt: Es gibt ihn in sehr vielen Farbvarianten mit Messing als Grundlage oder auch aus Sterling Silber.

Ab sofort bei MiaSkribo in Köln auch online zu kaufen.

“Der Kugelschreiber Design 04 von Otto kann nun in Köln bei MiaSkribo gekauft werden”, sagt Jörg Stroisch. Er ist Geschäftsführer von MiaSkribo, der Erlebniswelt des Schreibens in Köln. Offline gibt es dort den Kuli schon lange, und er ist auch stark gefragt. Ab sofort kann er aber auch online geordert werden.

“Mir gefällt an diesem Kugelschreiber besonders, dass er wertig-schwer in der Hand liegt”, beschreibt Stroisch weiter. Während er eher unifarbene Varianten bevorzugt, die schwarze besonders, ist für jeden Geschmack etwas dabei: “Es gibt ihn in diversen Farben und Verzierungen”, so Stroisch. “Zwar sind die meisten Linien aus Messing; und dann aufwändig veredelt. Aber es gibt auch Varianten aus Sterling Silber.”

Die Art der Lackierung und Gravierung sorgt dabei auch für eine ganz unterschiedliche Haptik bei den Schreibgeräten. Allen gemeinsam ist, dass sie schwer in der Hand liegen und durch ihre Form ein gutes Schreiben ermöglichen.

Otto Hutt ist eine Schreibgerätemanufaktur nahe der Goldschmiede-Stadt Pforzheim. Und besonders das Material Messing verarbeitet sie sehr häufig. Die Schreibgeräte folgen der Bauhaus-Philosophie, sind hoch funktional – und sehr wertig. MiaSkribo arbeitet schon seit einigen Jahren mit Otto Hutt zusammen. “Ich finde hier gerade das konsequent sachliche Design der Schreibgeräte besonders interessant”, so MiaSkribo-Geschäftsführer Stroisch. “Dafür ist Otto Hutt einfach auch bekannt.”

Otto Hutt Design 04 Kugelschreiber in Köln kaufen

Der Otto Hutt Kugelschreiber Design 04 ist bei MiaSkribo in Köln in 19 unterschiedlichen Varianten erhältlich, “natürlich gibt es dazu auch noch einen passenden Füller, Tintenroller und Bleistift”, so Stroisch. Wer mag, kann sie auch in die Hand nehmen: MiaSkribo kommt auf Wunsch zu Besuch nach Hause oder ins Büro oder lädt interessierte Kunden auch gerne ins MiaSkribo-Office zum Beratungsgespräch ein. In den Präsentiermappen befinden sich natürlich ganz unterschiedliche Kugelschreiber – und eben auch Füllfederhalter, Tintenroller und Bleistifte.

Virtuelle Schreibgeräteberatung ab sofort möglich

Sofern es die Corona-Beschränkungen zulassen, können also gerne Termine vereinbart werden. Das ist über das Kontaktformular möglich: https://www.miaskribo.com/kontakt

“Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über jeden persönlichen Kontakt”, so Stroisch, “aber natürlich können wir uns auch virtuell zum Beratungsgespräch treffen.” MiaSkribo bietet zu diesem Zweck ab sofort auch Termine über die Videokonferenzsoftware Zoom an. “Denn natürlich ist auch das Gespräch schon sehr wichtig, um abzuschätzen, welches Schreibgerät tatsächlich gut passt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Vogelsanger Straße 171a

50823 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 16932784

fax ..: 0221 16932786

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miaskribo.com

MiaSkribo ist ein Shop für exklusive Schreibgeräte, wie etwa Füller, Tintenroller, Kugelschreiber und ganz besondere Bleistifte. Und dazu passend gibt es dort hochwertiges Feinpapier, dokumentenechte Tinten und Lederaccessoires rund ums Schreiben. Im Ratgeber und Blog wird die komplette Welt des Handschreibens mit Audio, Video und Text behandelt.

Pressekontakt:

MiaSkribo UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Stroisch

Vogelsanger Straße 171a

50823 Köln

fon ..: 0221 16932784

web ..: https://www.miaskribo.com

email : office@miaskribo.com