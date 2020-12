Der kleine Sauerländer erzählt Untertägiges und Überirdisches – Eine abwechslungsreiche Autobiografie

Herbert Wagner teilt in “Der kleine Sauerländer erzählt Untertägiges und Überirdisches” Wissenswertes und kurzweilige Anekdoten.

Die Grundlagen für diese neue Autobiografie sind die Erfahrungen und Erinnerungen des Autors Herbert Wagner, seine private Sammlung an Utensilien aus Bergbau und Vermessung sowie ein reichhaltiger Fundus an Handskizzen und Bildmaterial. Herbert Wagner wurde im Jahr 1940 geboren und begann seine Bergmannskarriere in der Mitte der 1950er Jahren nur wenige Meter von seinem Elternhaus entfernt. Nach seiner Lehre als Bergmann und Bergvermesser war er über und unter Tage tätig, davon Jahrzehnte “im Kalk”. Wagner hat fast 45 Jahre über und unter Tage gehauen und gemessen. Als einer der letzten Bergmänner, die die Industriegeschichte von Erzen und Kalk der Nachkriegszeit bestens kennen, bleibt mit seinen Manuskripten der Nachwelt ein wenig von dem “Flair” dieser Jahre und ein Rundblick über Abbau, Förderung, Veredelung und Nutzung heimischer Rohstoffe erhalten.

Hunderte alter Karten und nostalgischer Fotos, mit Skizzen aus eigener Hand, lassen in dem Buch “Der kleine Sauerländer erzählt Untertägiges und Überirdisches” die Anekdoten und Darstellungen von Herbert Wagner zu einem Teil der Industriegeschichte des deutschen Landes werden. In diesem Buch trägt der Autor viele Anekdoten aus der Kindheit und seinem Weg durch zahlreiche Gruben bis in den Dornaper Kalk zusammen. Das Buch ist vor allem für Leser, die sich für den Bergbau interessieren, eine anregende und informative Lektüre mit hohem Unterhaltungswert.

“Der kleine Sauerländer erzählt Untertägiges und Überirdisches” von Herbert Wagner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15155-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

