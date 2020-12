Der junge Unternehmer und KFZ-Meister Daniel Schmid startet voll durch mit DAS-Performance in Filderstadt

Kompetente Beratung und Ausführung rund um Autotuning, Leistungssteigerung & Co. von DAS-Performance in Filderstadt

Mehr Leistung, mehr Drehmoment und besseres Ansprechverhalten bei gleichzeitig geringerem Kraftstoffverbrauch. Was wie ein Traum klingt, beschreibt das Ergebnis einer Softwareoptimierung.

Wer kennt es nicht: Das Auto ist nun schon ein paar Jahre im Besitz, man kennt sich aus, weiß was es kann und hat schon den einen oder andere Road-Trip gemacht. Man ist rundum zufrieden. Eigentlich. Während das Äußere und der Innenraum meist noch nach Jahren unverändert zusagen, gewöhnt man sich an die Leistung des Fahrzeugs relativ schnell. Auf ein neues Auto möchte man sich eigentlich nicht einlassen, ist man doch mit dem jetzigen zufrieden. Ob man sich ein PS-stärkeres Auto leisten könnte, ist dann noch eine ganz andere Frage.

Eine einfachere und deutlich kostengünstigere Lösung als den Kauf eines neuen Autos bietet DAS-Performance in Filderstadt durch Leistungssteigerung, auch bekannt als Softwareoptimierung bzw. Chiptuning, an. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Neben der klassischen Softwareoptimierung, bei der man durch Optimierung einzelner Kennfelder das ganze Potential des Motors herausholt, aber noch alle Schutzmechanismen des Steuergeräts aktiv bleiben, kann zusätzlich die Schubabschaltung deaktiviert werden, was zu einem Knallen bei Gaswegnahme führt. Darüber hinaus bieten wir auch die Optimierung von Automatikgetrieben an, was zu harmonischeren Gangwechseln führt.

Die klassische Softwareoptimierung ist in unterschiedliche Stages unterteilt:

o Die Stage 1 ist für Fahrzeuge geeignet, die Hardwaretechnisch (Downpipe, Turbolader, usw.) noch im Serienzustand sind. Hier wird die Mehrleistung ausschließlich mittels optimierter Software generiert.

o Für Kunden, die noch leistungshungriger sind, haben wir eine Stage 2 im Angebot. Hier wird im Vorfeld die Hardware des Fahrzeugs verbessert (Ersetzen der originalen Downpipe durch Tuning-Downpipe; geändertes Schubumluftventil; größerer Tuning-Ladeluftkühler mit mehr Volumen).

o All die positiven Effekte der Hardwareänderungen kommen erst nach Anpassung der Softwareoptimierung richtig zum Tragen. Deswegen ist die Leistungs- und Drehmomentausbeute bei einer Stage 2 auch noch höher als bei einer Stage 1.

Wir beraten Sie gerne zu Hardwareänderungen an Ihrem Fahrzeug und welche Stage für Sie die richtige ist.

Für Besitzer mit leistungsstarken Fahrzeugen ist vor allem die V-Max-Aufhebung von 250 km/h interessant. Die V-Max-Aufhebung ist bei unseren Softwareoptimierungen immer inklusive.

Doch nicht nur in Richtung Leistungssteigerung ist DAS-Performance der richtige Ansprechpartner, sondern auch in Sachen Ecotuning, was dem Fahrzeug zur Reduzierung des Verbauchs verhilft.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um das Thema Auto-Tuning, ganz egal welches Fabrikat, welches Baujahr und wie hoch die Leistung Ihres Fahrzeugs ist: Wir von DAS-Performance freuen uns auf Ihre Anfrage unter:

Mobil: 01525 3874169

E-Mail: danielschmid3@gmail.com

Homepage: www.das-performance.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DAS-Performance

Herr Daniel Schmid

Johannesstraße 89

70794 Filderstadt

Deutschland

fon ..: 0152/53874169

web ..: http://www.das-performance.de

email : danielschmid3@gmail.com

DAS-Performance ist der Ansprechpartner in allen Bereichen rund um Autotuning. Wir bieten an:

– Leistungssteigerung mittels proffessioneller Softwareoptimierung

– Deaktivierung der Schubabschaltung für einen besseren Sound

– Optimierung von Automatikgetrieben für harmonischere Schaltvorgänge

– ECO-Tuning zur Verbrauchsreduzierung

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de