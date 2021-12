Der ideale Partner für den Fahrzeugankauf im Internet

Digitaler Fahrzeugankauf – Wir kaufen Ihr Auto zum Festpreis

Wir garantieren eine individuelle Bewertung ohne Besichtigung, vielleicht auch einmalig?

Preis oder Wertangaben anhand Datenbanken oder Schwacke Listen ohne eine individuelle Bewertung oder Besichtigung können verständlicherweise nicht eingehalten werden. Lockangebote bis Besichtigung schaden dem gesamten Ruf und Vertrauen der Autoankaufbranche.

Jedes Auto ist ein besonderes, neben Extras und Pflegezustand können Mängel wie ein Motorschaden, Unfall oder Blechschaden leider nicht von einem System errechnet werden. Es gibt auch Faktoren an einem Fahrzeug, die einen enormen Mehrwert darstellen (Farbe, Oldtimer, limitierte Fahrzeuge, Raritäten, besondere Farbkombinationen, Hubraum, Emissionsklassen).

Jede Anfrage wird von unseren Kfz-Experten individuell bewertet. Das Fachpersonal hakt Wertmindernden oder Wertsteigernden Faktoren und Standort zwecks Abtransport nach. Erst dann gibt es ein individuelles und genaues Kaufangebot von unseren Spezialisten. Unsere Preise werden schriftlich garantiert, der Kauf abgeschlossen, lediglich die Fahrzeugabholung muss organisiert werden. Bei uns gibt es keine Fließbandarbeit und auch keine Lockangebote.

Da viele Ankäufer nur Interesse am Fahrzeugangebot haben, scheint ihnen nicht bewusst zu sein, welche Unterstützung und Vertrauen der Kunde beim Autoverkauf benötigt. Unsere positive Einstellung zum Kundenbedürfnis machte ein konstantes Wachstum möglich.

So sind wir heute nicht mehr nur in Deutschland alleine tätig. Mittlerweile bieten wir unseren Service auch für Luxemburg, Frankreich und Belgien an. Als ein professionelles und seriöser Fahrzeugankauf legen wir viel Wert auf freundschaftliche Handelsgeschäfte und ein Unternehmer gerechtes auseinander gehen, mit einem Wiedererkennungsmerkmal und hoffen auf ein Wiedersehen beim nächsten Autoverkauf. Also, wenn Sie sich fragen „wer kauft mein Auto„, dann sind wir gerne für Sie da!