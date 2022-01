Der globale Automotive-Zulieferer Powder Metal Goldschmidt Group (PMG) positioniert sich neu Den automobilen Wandel gestalten Neuer Marktauftritt von PMG

Köln / Füssen (ots) Den Strukturwandel in der Automobilbranche und die weitreichenden Marktveränderungen durch neue Antriebstechnologien, Mobilitätsdienste und -services sieht der global tätige Automobil-Zulieferer Powder Metal Goldschmidt Group (PMG) als unternehmerische Chance für weiteres Wachstum. Neben der Erschließung neuer Marktsegmente sowohl in der Pulvermetall- als auch in der Automotive-Industrie wird das Unternehmen zukünftig auch einen stärkeren Fokus auf Elektromobilität legen. Als Ausdruck der neuen Positionierung im Markt tritt PMG auch mit einem neuen Unternehmensauftritt an.

Weitreichender Wandel der Automobilbranche führt zu veränderten Marktchancen

Der global agierende Automobilzulieferer PMG hat sich zum Ziel gesetzt, den Strukturwandel in der Automobilbranche als treibende Kraft aktiv mitzugestalten. Das 1960 in Füssen gegründete Unternehmen mit heute rund 1.450 Mitarbeitern und acht Werken auf drei Kontinenten zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Zulieferunternehmen für innovative und exzellente Pulvermetalllösungen. Das bestehende Know-how und seine Erfahrung als hochspezialisierter globaler Partner wird PMG zukünftig bei aktiven und neuen Kunden für die Erweiterung seines Portfolios und der Erschließung neuer Marktbereiche nutzen.

Neuer Marktauftritt: Das weiter entwickelte Angebot deutlich machen

Unter dem Claim „Passion drives us.“ präsentiert sich das Unternehmen mit neuem Logo und Corporate Design sowie einer komplett neu gestalteten Website. Entwickelt wurde der Marktauftritt von der auf identitätsbasierte Kommunikation spezialisierten Unternehmensberatung Petershagen Kommunikation mit Sitz in Köln und Berlin. Für Petershagen Kommunikation zählt eine solche Aufgabe zum Kerngeschäft: Die in Köln und Berlin ansässige Unternehmensberatung für identitätsbasierte Kommunikation begleitet seit über 13 Jahren Unternehmen bei Positionierungsfragen und in Veränderungssituationen. Grundlage ist ein systemischer Beratungsansatz, der alle Stakeholder integriert.

Grundlage für den neuen Marktauftritt: Die unternehmerische Identität

Basis aller Kommunikationsmaßnahmen ist die Identität von PMG. So visualisiert das neu entwickelte Logo den Sinterprozesses der Pulvermetallurgie, also den Kern des Produktionsprozesses. Mit der Abbildung des sog. „Pulverstroms“ wurde darüber hinaus ein weiteres, prägendes Gestaltungselement entwickelt, das unmittelbar Bezug zum Kerngeschäft des Unternehmens hat. Auch der Claim „Passion drives us.“ verweist auf die Identität von PMG: „Passion“ spiegelt dabei authentisch die Haltung der 1.450 PMG-Mitarbeiter wider und sorgt damit für nachhaltige Differenzierung.

Der von Petershagen Kommunikation entwickelte Marktauftritt umfasst darüber hinaus weitere Bestandteile wie die Gebäudegestaltung aller PMG-Standorte weltweit, eine Unternehmensbroschüre in fünf Sprachen, die Geschäftsausstattung sowie die Website pmgsinter.com.

Employees first: frühe Information und Motivation der Mitarbeitenden

Die interne Kommunikation zur Einführung des neuen Marktauftritts nahm ein besonders hoher Stellenwert ein. 5 virtuelle Veranstaltungen an allen PMG-Standorten auf 3 Kontinenten und eine begleitende Kampagne mit Filmen und klassischen Maßnahmen wie Plakaten, Aufklebern, Einladungskarten und CEO-Mails gewährleisteten die Ansprache der Mitarbeitenden.

PMG CEO Dr. Gutes: „Mit neuem Auftritt hervorragend aufgestellt.“

Dr. Marius Gutes, CEO von PMG, sieht das Unternehmen mit seinem neuen Marktauftritt gut positioniert: „Wir begreifen den Wandel in der Automobilindustrie als Chance für Wachstum und Weiterentwicklung“, so Dr. Gutes. „Petershagen Kommunikation hat sehr gut verstanden, was uns als Unternehmen auszeichnet. Unsere neue Corporate Identity ist ein Symbol für unsere Vision, unsere Strategie und unsere Kultur. Mit unserem neuen Auftritt sind wir hervorragend aufgestellt und machen deutlich, dass wir den Wandel in unserer Branche mit Passion und Exzellenz aktiv gestalten werden.“

Über PMG

Die global tätige Powder Metal Goldschmidt Group (PMG) ist seit über 60 Jahren bevorzugter Partner der Automobilindustrie für pulvermetallurgisch hergestellte Getriebe-, Motoren- und Stoßdämpferteile und zählt zu den führenden Automobilzulieferern für Antriebs- und Fahrwerkskomponenten. Mit rund 1.450 Mitarbeitern in fünf Ländern produziert das Unternehmen innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Pulvermetallkomponenten. In seinen derzeit 8 Werken in Europa, Asien und den USA arbeitet PMG in einem integrierten Verbund für seine langjährigen Auftraggeber. Mit dem gebündelten Know how mehrerer R&D-Center entwickelt das Unternehmen kontinuierlich Innovationen und treibt den Wandel in der Automobilindustrie hin zur E-Mobilität konsequent voran. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die PMG Group einen Umsatz von rund 230 Millionen Euro. Weitere Informationen: pmgsinter.com

Über Petershagen Kommunikation

Petershagen Kommunikation ist eine Unternehmensberatung für identitätsbasierte Kommunikation mit Sitz in Köln und Berlin. 2008 gegründet, wird Petershagen Kommunikation vor allem von mittelständischen Unternehmen sowie von Familienunternehmen in Gründungs- und Change-Situationen sowie Wachstums- und Sanierungsphasen beauftragt. Mittelpunkt der strategischen Kommunikationsberatung ist jeweils eine systemische Identitätsanalyse des Unternehmens sowie eine darauf basierende Ableitung kommunikativer Handlungsfelder. Kunden von Petershagen Kommunikation stammen aus unterschiedlichsten Branchen wie Automotive, Energie, Entsorgung, Recycling, Lebensmittel, Verkehr, Handel, Versicherungen, Kanzleien und Beratungsunternehmen bis hin zur Hotellerie – überwiegend aus Deutschland sowie dem deutschsprachigen Ausland. Weitere Informationen unter www.petershagen-kommunikation.de

