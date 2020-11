Der Eismann erwacht – Spannender, dystopischer Roman

Was wird Steffen Brabetz seinen Protagonisten in “Der Eismann erwacht” entdecken lassen, nachdem er 100 Jahre im Tiefschlaf verbracht hat?

Der Eismann wacht im Jahr 2130 nach einem 100 Jahre langen Schlaf wieder auf. Die Idee hatte er nachdem er und seine Frau ein Gewinnspiel gewonnen hatten. Beide ließen sich einfrieren, denn in 100 Jahren würde doch bestimmt alles besser aussehen. Direkt nach seinem Aufwachen kommt der erste Schlag, und es wird nicht besser. Der Protagonist muss schon sehr bald erkennen, dass die Zukunft, in der er gelandet ist, leider nicht das ist, was er sich erhofft hat. Die Welt ist keineswegs besser geworden – eher das Gegenteil. Das neue Europa des 22. Jahrhunderts scheint nur noch aus streng organisierten nomadischen Arbeitstrupps und einem vollkommen sinnlos geführten Krieg am Mittelmeer zu bestehen. Kaum glaubt der Eismann, diese eigenartige neue Welt endlich verstanden zu haben, folgen immer wieder weitere überraschende Wendungen.

Die spannende Geschichte “Der Eismann erwacht” von Steffen Brabetz ist ein düsterer, dystopischer Roman über ein diktatorisch regiertes Europa, in dem die große Mehrheit der Bevölkerung brutal unterdrückt wird und in dem Menschlichkeit, Menschenrechte und Meinungsfreiheit kaum noch eine Rolle spielen. Der Roman wird aus der Perspektive des Eismanns beschrieben und zieht die Leser schnell in den Bann. Wer Dystopien mit erwachsenen Charakteren mag, der sollte diesem Buch auf jeden Fall eine Chance geben.

“Der Eismann erwacht” von Steffen Brabetz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09553-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

