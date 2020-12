Der Blog zum Buch

“Je suis Geneva Girl. Ich bin in Gefahr”: www.geneva-girl.com

Genf. In dem neuen Bog zum Genf-Thriller der Hamburger Autorin K.S. Wagner geht es um einen spannenden Plot aus dem Dunstkreis der Vereinten Nationen und aktuelle Genfer Themen aus Kunst, Kultur und Lifestyle.

Die Idee zu dem Thriller-Auftakt »Geneva Girl – Todesursache unbekannt« lieferte der nie aufgeklärte Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein Uwe Barschel im Genfer Hotel Beau-Rivage. Nur einen Tag bevor er wegen der sogenannten Waterkant Affäre vor den Kieler Untersuchungsausschuss aussagen sollte, wurde Uwe Barschel am 11. Oktober 1987 von einem Reporter des Magazins Stern in der Badewanne seines Hotelzimmers tot aufgefunden.

Ebenso spannend wie die Barschel-Affäre liest sich der Thriller von K.S. Wagner. Im Mittelpunkt steht die deutsche Politikstudentin Jana Hentze, die an Angststörungen und Klaustrophobie leidet. Als sie während ihres Praktikums bei den Vereinten Nationen zufällig auf eine Datei mit Beweisen zum internationalen Waffenhandel während der Apartheid in Südafrika stößt, werden von nun an all ihre Schritte überwacht. Doch nicht nur der amerikanische Geheimdienst CIA hat sie auf dem Radar, auch in ihrem privaten Umfeld ist nicht alles so wie es scheint. Zur gleichen Zeit lernt der Bankier René Schwan auf dem Genfer Autosalon den cholerischen Sohn einer saudischen Herrscherfamilie kennen und kann ihn als Klienten für die Privatbank Bartoldi gewinnen. Was sich zunächst nach einem segensreichen Deal für das kriselnde Bankengeschäft anhört, entwickelt sich zu einem Albtraum. Eine Prostituierte wird ermordet und der Bankier gerät unter Mordverdacht. Dabei rückt der Tag eines geplanten Anschlags auf die Vereinten Nationen immer näher.

Genf – die Stadt der internationalen Organisationen und nun auch Thriller-Schauplatz

Neben den Vereinten Nationen sind zahlreiche weitere internationale Organisationen in Genf beheimatet, darunter große Namen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Europäische Freihandelsorganisation (EFTA), das Weltwirtschaftsforum (WEF), das Internationale Rote Kreuz, die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung, die UNESCO, die Welthandelsorganisation (WTO), die Europäische Organisation für Kernforschung CERN und viele mehr. Über 175 Staaten haben in Genf eine diplomatische Vertretung. Genf ist nach Zürich der zweitwichtigste Finanzplatz der Schweiz. Alles in allem Stoff genug für die beiden nachfolgenden Teile der geplanten Geneva Girl Trilogie.

In dem Blog www.geneva-girl.com geht es neben den Büchern von K.S. Wagner und den fiktiven Charakteren auch um die Original-Schauplätze in Genf, um Neues aus den Organisationen, Sehenswertem aus Kunst und Kultur, Mode, Gastronomie und Tourismus. Und wer gerade noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, findet im Blog jetzt auch besondere Genfer Geschenkideen zu Weihnachten.

Buchtipp: www.geneva-girl.com

»Geneva Girl – Todesursache unbekannt«. Kindle eBook, ASIN: B08GCP4ZMZ. Taschenbuch ISBN: 979-8-6750-1199-5.

