Der Autoankauf Salzgitter kauft Unfallwagen und Gebrauchtwagen mit Getriebeschaden zu fairen Konditionen an

Ihr Gebrauchtwagen ist nicht mehr fahrbereit?

In Salzgitter ist es einfach, den Gebrauchtwagen zu guten Konditionen zu verkaufen. Wer sicher sein möchte, dass er einen fairen Preis für seinen Gebrauchtwagen mit und ohne Getriebeschaden erhalten möchte, hat mit dem Autoankauf Salzgitter seinen Partner gefunden. Auch Unfallwagen werden bewertet und angekauft. Dabei profitiert der Verkäufer gleich mehrfach: Zum einen erspart er sich auf der Jagd nach dem besten Preis viel Zeit und überflüssige Wege zu den zahlreichen Autohändlern in Salzgitter, zum anderen übernimmt der Autoankauf Salzgitter sämtliche mit dem Verkauf anfallenden Formalitäten. Nach einem Anruf ist ein Mitarbeiter in kürzester Zeit bei Ihnen vor Ort in Salzgitter, um die Bewertung vorzunehmen und ein Angebot abzugeben. Sind Sie von diesem Angebot überzeugt, kann der Unfallwagen und Gebrauchtwagen Ankauf sofort stattfinden und der Verkäufer erhält den Kaufpreis ohne irgendeine Verzögerung in Form einer Barzahlung. Angekauft werden sowohl PKW aller Hersteller und Modelle, als auch Transporter und Sprinter.

Die fachliche Expertise garantiert eine zuverlässige Einschätzung des Gebrauchten

Der Gebrauchtwagen Ankauf Salzgitter beschäftigt ausschließlich ausgewiesene Experten. So kann garantiert werden, dass auch Unfallwagen und Kfz, die bereits eine hohe Laufleistung, diverse Fehler oder auch Getriebeschäden aufweisen, fachgerecht beurteilt werden können. Der Fahrzeughalter muss lediglich alle Informationen und Papiere für seinen Gebrauchtwagen bereit halten. Hierzu zählen neben Fahrzeugbrief und -schein die Nachweise über bereits durchgeführte Reparaturen sowie das Scheckheft. Das Fahrzeug selbst wird auf seinen Zustand überprüft. Hierbei fließt der Zustand insgesamt, also der äußere Eindruck und die technische Beschaffenheit, in die Wertung ein. Diese Parameter, die durch eine gute Pflege des Gebrauchten den Kaufpreis günstig beeinflussen können, ergänzen die sogenannten „harten“ Kriterien wie Baujahr, Laufleistung, Fabrikat und Modell. Die Schäden, seien es Getriebeschäden oder auch Lackschäden sowie ein offensichtlicher Verschleiß und eine abgelaufene Hauptuntersuchung dagegen mindern den aufgerufenen Kaufpreis. Allerdings kann der Verkäufer auch dann mit einem seriösen Angebot rechnen, wenn sich das Fahrzeug insgesamt in einem schlechten Zustand befindet. Sobald der Mitarbeiter den Check des Fahrzeugs abgeschlossen hat, gibt er im Namen des Autoankauf Salzgitter sein konkretes Angebot ab, das transparent begründet wird, sodass der Verkäufer die Zusammensetzung des Kaufpreises perfekt nachvollziehen kann. Nun liegt es an ihm, ob der Verkauf zustande kommt. Werden sich der Autohändler und der Verkäufer handelseinig, kann der Verkauf sofort abgewickelt werden. Der Autoankauf Salzgitter verzeichnet den Verzicht auf Sachmängelhaftung im Kaufvertrag, sodass der Verkäufer nun den vereinbarten Kaufpreis erhält ohne befürchten zu müssen, aufgrund von später festgestellten Mängeln – in welcher Form auch immer – belangt zu werden. Sicherer und komfortabler kann der Verkauf eines Unfallwagens oder eines Gebrauchtwagens mit und ohne Getriebeschaden in Salzgitter und dem Umland nicht funktionieren. Als besonderen Service übernimmt der Autoankauf Salzgitter außerdem im Anschluss an den Verkauf sämtliche mit diesem in Zusammenhang stehende Formalitäten. Er meldet das Fahrzeug umgehend beim Straßenverkehrsamt um, sodass keine Probleme mit der zum Zeitpunkt des Verkaufs noch aktiven Versicherung auftreten können und eine eventuelle Kfz-Steuer-Differenz zugunsten des Verkäufers schnell zur Auszahlung gelangen kann. Nicht fahrbereite Fahrzeuge werden vom Käufer abtransportiert.

Kurzzusammenfassung

Vor allem dank seiner hervorragenden fachlichen Expertise und den hohen bei jedem Gebrauchtwagen- und Unfallwagen Ankauf hat sich der Autoankauf Salzgitter längst einen sehr guten Ruf verschaffen können. In kurzer Zeit ist man hier in der Lage, eine kompetente Bewertung des Fahrzeugs vorzunehmen und eventuelle Mängel – wie beispielsweise einen Getriebeschaden – in die Bewertung mit einzubeziehen. Außerdem übernimmt der Gebrauchtwagen Ankauf im Anschluss sämtliche Formalitäten für den Verkäufer.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Fix

Essa El-lahib

Hernerstraße 124b

44809 Bochum

Telefon: 0 152 03281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

