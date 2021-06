Der Autoankauf Saarlouis bindet seine Kunden durch eine schnelle Abwicklung und transparente Preise

Innerhalb weniger Stunden wird die gesamte Transaktion in Saarlouis und dem gesamten Ruhrgebiet abgewickelt

Hinsichtlich der reibungslosen und zügigen Abwicklung eines jeden Autoankaufs macht dem Autoankauf Saarlouis so schnell niemand etwas vor. Von der Kontaktaufnahme bis zur Übergabe des Kaufpreises sind sämtliche Schritte penibel geplant und im Regelfall innerhalb weniger Stunden durchlaufen, was für jeden, der seinen Gebrauchtwagen verkaufen möchte, bedeutet, dass er noch am selben Tag den Kaufpreis für sein altes Kfz in den Händen halten wird.

Welche Gebrauchten kann der Besitzer an den Autoankauf Saarlouis verkaufen?

Der Autoankauf Saarlouis kauft quasi jeden Gebrauchtwagen an, der ihm angeboten wird. Das kann der Geschäftswagen ebenso wie ein Sportwagen, ein Oldtimer, ein Geländewagen oder ein Youngtimer sein. Selbst Nutzfahrzeuge wie Busse, Transporter und Sprinter werden gerne genommen. Dabei spielen weder der Hersteller noch das Modell, das Baujahr oder die Kilometerleistung eine Rolle. Scheckheft-gepflegte Gebrauchte sind ebenso von Interesse wie das Fahrzeug, dem man sein Alter bereits auf den ersten Blick ansieht. Auch Autos ohne TÜV, mit Getriebeschaden sowie Unfallwagen und sogar Kfz mit Totalschaden werden angekauft. Tatsächlich erhält nahezu jeder InterSaarlouist, der seinen Gebrauchtwagen verkaufen möchte, vom Autoankauf Saarlouis ein attraktives Angebot.

Ablauf des Gebrauchtwagen-Ankaufs in Saarlouis

Wer seinen Gebrauchten in Saarlouis verkaufen möchte, hat bei Interesse vorab die Möglichkeit, durch Eingabe der entsprechenden Eckdaten einen ersten Überblick zum Zeitwert seines Fahrzeugs zu erhalten. Im Anschluss an diese Vorab-Information nimmt der InterSaarlouist einfach per Telefon oder Formular Kontakt zum Autoankauf Saarlouis auf. Innerhalb weniger Stunden kann ein vor-Ort-Termin vereinbart werden. Damit dieser Termin reibungslos über die Bühne gehen und der Verkauf stattfinden kann, ist es wichtig, alle Dokumente bereitzuhalten. Hierbei handelt es sich um die Fahrzeugpapiere selbst, aber auch um aktuelle Werkstattrechnungen, die Bescheinigung der HU sowie um das Scheckheft des Fahrzeugs. Nach der Sichtung dieser Papiere unterzieht der Experte des Autoankauf Saarlouis den Gebrauchten, den die InterSaarlouisten verkaufen möchten, einer gründlichen Prüfung. Diese umfasst beispielsweise die Überprüfung der Reifen, die Inaugenscheinnahme des Motorraums sowie des Innenraums. Nach der Begutachtung erfolgt auch schon die Angebotsabgabe. Dem InterSaarlouisten wird nachvollziehbar dargelegt, wie sich der Ankaufspreis zusammensetzt. Zusätzlicher Vorteil für den Verkäufer: Das Angebot schließt jede Sachmängelhaftung aus. Werden sich Autohändler und Verkäufer handelseinig, erfolgt die Transaktion: Der Autoankauf Saarlouis übernimmt das Fahrzeug inklusive aller Papiere und der Verkäufer kann sich über den vereinbarten Kaufpreis in Form einer Barzahlung freuen. In aller Regel sind zwischen der Kontaktaufnahme und der Übergabe des Kaufpreises nur wenige Stunden vergangen – und das ohne jeden Aufwand für den Verkäufer. Er muss nicht von einem Händler zum nächsten fahren, um ein attraktives Angebot zu erhalten. Vielmehr kann er sicher sein, beim Autoankauf Saarlouis einen attraktiven und nachvollziehbaren Preis für seinen Gebrauchten, den er verkaufen möchte, zu erhalten. Diesem transparenten Arbeiten ist es außerdem zu verdanken, dass der Autoankauf Saarlouis auch für Unternehmen der Kontakt ist, wann immer es um den Verkauf eines Firmenwagens oder das Abstoßen mehrerer Kfz aus dem Fuhrpark zu fairen Konditionen geht.

Kurzzusammenfassung

Für Autobesitzer, die in Saarlouis und dem gesamten Ruhrgebiet ihren Unfallwagen oder Gebrauchtwagen verkaufen möchten, lohnt der Kontakt zum Autoankauf Saarlouis. Der Händler kauft nicht nur makellose Kfz zu einem guten Kurs an, sondern auch Kraftfahrzeuge, deren TÜV-Plakette abgelaufen ist oder die sich in einem nicht fahrbereiten Zustand befinden. Innerhalb kürzester Zeit lassen sich dem Autoankauf Saarlouis die Gebrauchten verkaufen – der Kaufpreis wird sofort per Barzahlung beglichen.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Fix

Essa El-lahib

Hernerstraße 124b

44809 Bochum

Telefon: 0 152 03281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

Weitere Auto News Themen: