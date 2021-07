Der Autoankauf Ratingen ist der Spezialist, wenn es um den Verkauf eines Gebrauchtwagens geht

Der PKW-Ankauf übernimmt sowohl Gebrauchtwagen in bestem Zustand als auch Fahrzeuge, deren Instandsetzung andere Käufer abschreckt

Viele zufriedene Kunden bestätigen es: Der Autoankauf Ratingen ist ein ausgesprochen verlässlicher Geschäftspartner, der mit einer transparenten und ehrlichen Arbeitsweise bei jedem PKW- und Unfallwagen-Ankauf überzeugt. Seit vielen Jahren ist der Händler auf seinem Spezialgebiet aktiv und deshalb in der Lage, Gebrauchtwagen aller Art verlässlich einschätzen zu können. In der Folge profitieren die Käufer von großartigen Ankaufspreisen und der Möglichkeit einer fachlichen Bewertung des Gebrauchten. Warum sollte man sich mit den Fallstricken herumschlagen, die beim Verkauf von Privat an Privat allgegenwärtig und kaum zu vermeiden sind? Warum lange Diskussion mit der Versicherung führen, wenn dann doch einmal bei der Probefahrt etwas schief läuft? Warum sich beim Kaufvertrag mit Vertragsrecht in Hinblick auf die Abwendung eventueller Schadensersatzansprüche den Kopf zerbrechen, wenn es doch so viel einfacher geht? Und warum auf der Jagd nach einem attraktiven Angebot von einem Autohändler an einem Ende der Stadt zum nächsten am anderen Ende Ratingens jagen, wenn doch der Autoankauf Ratingen ganz bequem zum Standplatz des Gebrauchtwagen innerhalb von Ratingen und dem Ratingener Land kommt? Diese Fragen haben sich viele Privatpersonen und Unternehmen längst beantwortet und arbeiten deshalb regelmäßig und gerne mit dem PKW-Ankauf für Ratingen zusammen. Ganze Fuhrparks wurden bereits mit Hilfe des Händlers für alle Parteien äußerst zufriedenstellend ausgetauscht und auch so mancher Oldtimer hat mit dem Autoankauf Ratingen einen neuen Besitzer gefunden, der auch diese wertvollen Fahrzeuge fachgerecht zu bewerten in der Lage ist. Doch selbstverständlich werden nicht nur wertvolle Sammlerstücke und gut gepflegte Firmenwagen mit hoher Laufleistung angekauft. Vielmehr erhält nahezu jeder Gebrauchtwagen unabhängig von einer Fahrbereitschaft oder – auch erheblichen – Vorschäden ein attraktives Angebot. Selbst der Unfallwagen-Ankauf kann innerhalb kürzester Zeit realisiert werden.

Das Procedere beim Verkauf eines Gebrauchtwagens kann so einfach sein …

Bei allen Vorteilen, die der PKW-Ankauf für Ratingen und das Ratingener Land bietet, muss der Kunde dennoch niemals mit langen Wartezeiten rechnen. Im Gegenteil: Nach der Kontaktaufnahme, bei der auch bereits relevante Eckdaten für den Verkauf eines nun konkret angebotenen Gebrauchtwagens ausgetauscht werden können, wird ein Mitarbeiter in der Regel innerhalb von 1 – 2 Stunden, in jedem Fall aber noch am selben Tag das Fahrzeug des Kunden aufsuchen, sofort das von diesem gewünscht wird. Für den Verkauf ist es nicht notwendig, dass der Gebrauchtwagen angemeldet oder fahrtüchtig ist. Wichtig ist lediglich, dass eine Begutachtung von allen Seiten möglich ist, also vermieden wird, dass ein Teil des Wagens nicht einsehbar ist. Hält der Verkäufer sämtliche für den Fahrzeugverkauf benötigten Papiere bereit, kann der Verkauf direkt bei diesem ersten – und damit einzigen – Termin durchgeführt werden. Aber selbst wenn der Halter des Fahrzeugs sich nicht zu einem sofortigen Verkauf entschließen kann, bleibt die Anfahrt des Autoankauf Ratingen kostenfrei. Werden sich Käufer und PKW-Ankauf einig, wird der Kaufpreis in bar überreicht und – falls notwendig – jede im Nachgang des Verkaufs notwendige Formalität vom Autoankauf Ratingen zuverlässig erledigt. In diesem Zusammenhang ist es sicher für jeden verkaufswilligen Fahrzeughalter interessant zu wissen, dass der Autoankauf Ratingen ausdrücklich und schriftlich auf jede Sachmängelhaftung durch den Verkäufer verzichtet.

Kurzzusammenfassung

Seit vielen Jahren arbeitet der Autoankauf Ratingen nicht nur mit privaten Verkäufern, sondern auch mit Unternehmen erfolgreich zusammen. Ganze Fuhrparks, die ausgetauscht werden sollten, wurden im Laufe der Jahre übernommen. Die Kunden überzeugt vor allem das Service-orientierte Ankaufkonzept des Ratingener Autohändlers, sparen sie schließlich viel Fahrerei, vorbereitende Arbeit und Papierkram. Auch die transparente Arbeitsweise und das Aufrufen attraktiver Preise für nahezu jeden Gebrauchtwagen macht den Autoankauf Ratingen zu einem gefragten Partner.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Fix

Essa El-lahib

Hernerstraße 124b

44809 Bochum

Telefon: 0 152 03281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

