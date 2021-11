Der Allrounder im Alltagstest: Teleskopleiter TeleVario von KRAUSE mit „Sehr gut“ ausgezeichnet

Das Do-it-yourself-Magazin „Selbst ist der Mann“ unterzieht Produkte regelmäßig anspruchsvollen Praxistests. Auch die Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter TeleVario des Traditionsherstellers KRAUSE wurde auf Herz und Nieren geprüft. Als vielseitig einsetzbare Leiter konnte sie in der August-Ausgabe des Magazins mit der Wertung „sehr gut“ glänzen.

KRAUSE TeleVario: Perfektionierte Sicherheit auch unter schwierigen Bedingungen

Die TeleVario ist ein echtes Allround-Talent unter den Steighilfen. In der getesteten Variante 4×4 Sprossen ist sie als Anlegeleiter bis zu rund 5,00 m Arbeitshöhe einsetzbar. Ebenfalls gibt es die Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter in der Ausführung 4×5 Sprossen. Mit dieser lassen sich Arbeiten in einer Höhe bis zu 6,05 m erledigen. Als Doppelstehleiter in Kombination mit dem TeleBoard ist sie auch die optimale Arbeitsbühne und kann bis ca. 3 m Arbeitshöhe eingesetzt werden.

Innovative Details machen die Leiter zum echten Multitalent. Die vier zusätzlich in die Holme integrierten Verlängerungen ermöglichen den Einsatz auch in schwierigsten Aufstell-Situationen, wie beispielsweise auf Wendeltreppen oder in engen Treppenhäusern. Außen- und Innenteile der Leiter lassen sich bei Bedarf als separate Stehleitern nutzen. Rutschfeste Fußkappen sorgen für zusätzliche Sicherheit. Die clevere Höhenverstellung sorgte, dank patentiertem „ClickMatic-System“, für ein besonderes Lob, denn die Handhabung wurde mit „einfach, schnell und sicher“ zusammengefasst. Komplett eingeklappt, ist die Leiter schön klein und lässt sich platzsparend verstauen. Mit einem Gesamtgewicht von ca.15 kg ist sie, für diese Vielfalt, ein Leichtgewicht.

Das Fazit der Redaktion: SEHR GUT

„Die TeleVario ist eine Allzweckleiter mit praktischer Handhabung.“, berichtet die „Selbst ist der Mann“. Durch den ausgiebigen Test kommt die Redaktion zu dem Entschluss, die TeleVario als eine stabile, vielseitig einsetzbare Leiter mit cleverer Höhenverstellung zu bewerten. „Der Begriff „Allzweckleiter“ ist hier Programm, denn die Sprossen-Gelenk-Teleskopleiter TeleVario von KRAUSE ermöglicht eine sehr breite Auswahl an Arbeitsbereichen.“ Sie überzeugte mit ihrer Vielseitigkeit in allen Bereichen im Innen- und Außeneinsatz, von der Kellertreppe bis zum Dach.

Alle Informationen zur KRAUSE TeleVario sowie zu dem breiten Produkt- und Dienstleistungsspektrum von KRAUSE erhalten Sie unter: www.krause-systems.com

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

