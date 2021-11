Der agile Tester – Lesen Sie mehr über den wahren Wert hochleistungsfähiger agiler Teams und buchen Sie ein Training zum Thema „Agiles Testen“ bei der Expleo Academy

In den letzten Jahren meiner Tätigkeit als Scrum Master hatte ich das Glück, eine ganze Reihe von Projekten in einer Reihe von Organisationen mit unterschiedlichem Grad an Business Agility zu erleben. Da ich für ein Beratungsunternehmen arbeite, das für seine Softwarequalität bekannt ist, habe ich ein besonderes Interesse an der Art und Weise, wie die Softwarequalität und ihre Einbindung in die Softwarebereitstellung nicht nur von Unternehmen zu Unternehmen, sondern auch von Team zu Team variiert. Hier ist meine Essenz des „Agilen Testers“.

Der agile Tester

In vielen Fällen wird dies natürlich in hohem Maße von der organisatorischen oder lokalen Kultur beeinflusst, aber es kann immer noch erhebliche Unterschiede zwischen Teams geben, die unter denselben kulturellen Schirm fallen. Ich habe mich gefragt, warum das so ist.

Ich glaube, dass einer der Hauptgründe dafür in der Rolle des „Agile Testers“ liegt und darin, wie sich diese Rolle aus der Notwendigkeit heraus entwickelt, sich an eine Welt anzupassen, in der Organisationen nun beginnen, den wahren Wert von hochleistungsfähigen agilen Teams zu erkennen.

Im Laufe dieses Beitrags werde ich einen Blick auf die traditionelle Rolle eines Software-Testers werfen, auf die technischen und persönlichen Fähigkeiten, die er typischerweise besitzt, und darauf, wie sich diese mit der Rolle des modernen „Agile Tester“ vergleichen lässt.

Der traditionelle Software-Tester:

Obwohl ich eigentlich ein qualifizierter Softwaretester bin, würde ich mich definitiv nicht selbst einstellen!

In meinem früheren Leben als Business Analyst war ich von Zeit zu Zeit mit dem Testen konfrontiert und lernte schnell, dass ich weder das technische Know-how noch die extreme Detailgenauigkeit noch die Geduld besaß, um ein guter Softwaretester zu sein. Ich war froh, das den Experten zu überlassen!

Ein Satz, der mir in den ersten Tagen meiner Ausbildung bei Expleo im Gedächtnis geblieben ist, war folgender;

Ein guter Tester findet den schwer zu fangenden Fehler, aber ein großartiger Tester sorgt dafür, dass er behoben wird.

Dies fasst für mich zusammen, worum es bei einem typischen Qualitätsanalysten (QA) geht. Ihre Aufgabe ist es, einen Plan auszuarbeiten, um zu überprüfen, ob sich die Software so verhält, wie es von den Produktverantwortlichen beschrieben wurde, die die Anforderungen für das Produkt entwickelt haben. Sie werden als die einzigen Wächter über die Qualität angesehen. Das wiederum bedeutet auch, dass sie den Kopf hinhalten müssen, wenn sich ein Fehler an ihnen vorbei in die Produktion schleicht. Dies führt zu der Einstellung, dass die Qualitätsanalytiker sicherstellen müssen, dass alles gründlich getestet wird, um zu verhindern, dass die „Leute in den schicken Büros“ mit einer braunen Schachtel an ihrem Schreibtisch vorbeikommen, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Sie werden aktiv für das Auffinden von Fehlern belohnt, und viele werden das Gefühl der Erfüllung und des Erfolges haben, wenn sie ihren 47sten Fehler des Tages finden.

Interessenkonflikt zwischen Entwicklern und Testern

Es ist nicht unbedingt etwas Schlechtes, dass die Qualitätskontrolleure sicherstellen wollen, dass sie jeden einzelnen Fehler finden, wenn der Code in ihrer Testumgebung ankommt. Wenn man sich jedoch die Beweggründe vor Augen führt, ist die Qualitätssicherung in erster Linie auf ihre Aufgabe konzentriert, nämlich Fehler zu finden und zu beheben. Wenn der Entwickler eine Reihe von Fehlern in seinen Code einbaut, gibt dies den QS-Mitarbeitern nur noch mehr Gelegenheit, einen neuen Fehler in Jira zu melden, mit dem sie bei ihren anderen QS-Kollegen angeben können.

Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit den Kosten für das Auffinden und Beheben von Fehlern in den verschiedenen Phasen des Produktentwicklungszyklus befassen. Expleo hat kürzlich eine Studie veröffentlicht: 9 Wege zur Steigerung der geschäftlichen Agilität durch Qualitätssicherung in den 2020er Jahren.

Es ist also ziemlich klar, dass es eine gute Sache ist, Probleme so früh wie möglich zu finden und zu beheben (Qualität nach links verlagern, dieser beliebte, aber oft missverstandene Ausdruck). Aber wie können wir das erreichen, und wie muss sich die Rolle des Testers entwickeln, um dies zu ermöglichen?

Der agile Tester:

Eine der größten Veränderungen für einen QS-Tester oder für jedes andere Mitglied eines agilen Teams besteht darin, dass er aufhört, für sich selbst zu arbeiten, und beginnt, für sein Team zu arbeiten. Jedes Teammitglied sollte in der Lage sein, die Auswirkungen seiner Handlungen auf seine Teammitglieder in einem angemessenen Maße zu verstehen.

