Depression besiegen, Depression heilen, Burnout weg coachen. DantseLogik – Hocheffektivste Hilfe mit Dantse

Wenn das Leben zur Last wird, dann kennst du noch nicht der Wissenslehrer Dantse. seine selbst erfundenen Techniken, helfen sehr hartnäckige Depression, psychische Störung in den Griff zu bekommen

Depression – Das Leben wieder spüren

Schritte aus der Depression,

Du kannst, aber du willst nicht?

Du willst, aber du kannst nicht?

Du hast Angst vor der Einsamkeit?

Du hast keine Hoffnung mehr, dass es dir jemals besser gehen wird?

Du weißt nicht mehr, wer du eigentlich bist, weil deine Depression deine Gefühle, dein Denken, deine Beziehung, deine Liebe und Selbstliebe, dein Leben, dein Handeln und Arbeiten, deine Sexualität und dein Essen beeinflusst.

Kommt dir das bekannt vor?

Was tun gegen Traurigkeit und Verzweiflung.

Depression besiegen, Burnout wegcoachen

Wenn die Seele nicht mehr kann?

Ich kann Dir mit meinem Coaching helfen.

Therapie durch Coaching gegen die Depression und Burnout: Die Depression behandeln.

Die Depression gehört zu den häufigsten Krankheiten in Deutschland.

Die Depression beeinflusst und beeinträchtigt alle Bereiche:

Die Gefühle, das Denken, den Körper, die Beziehungen, die Liebe, das Leben, das Handeln, die Arbeit, die Sexualität, das Essen usw.

Was gehört zu einer depressiven Person?

Es gibt mehrere Formen von Depressionen, aber allgemein ist eine depressive Person:

ständig mit negativen Gedanken beschäftigt.

Negative Gedanken sind ein zentraler Punkt in einer Depression.

leidet unter starken Minderwertigkeitskomplexen, mag sich nicht, mag den eigenen Körper nicht, ist sehr kritisch zu sich selbst und daraus auch sehr kritisch gegen Mitmenschen und die Umwelt. ist nicht selbstbewusst genug, fühlt sich wertlos und unfähig

sieht sich oft als Versager und das Leben als sinnlos

hat Schwierigkeiten sich zu konzentrieren

ist antriebslos, ausgelaugt, überfordert und wenig konzentriert

zieht sich zurück und hat wenig Kontakt zur Außenwelt

hat wenig Spaß am Leben und spürt keine kontinuierliche Freude

ist bei allem unsicher und überfordert. Bei kleinster Arbeit ist sie schon überfordert

trifft kaum Entscheidungen bzw. zögert sehr bis sie entschieden hat. Sie grübelt stundenlang über eine Sache, bevor sie entscheidet. Jede Anfrage macht ihr Druck. Zum Beispiel nur das Klingeln des Telefons macht ihr Angst

ist ständig erschöpft. Kann keine Belastung lange durchhalten, egal wie schwer die Belastung ist. Das hat nichts mit der Menge oder der Kraft der Arbeit zu tun, nur eine Idee kann für sie zur Erschöpfung führen. Auch nur Zähne putzen oder sich duschen ist fast zu viel für sie und sie will am besten im Bett bleiben

ist weinerlich

leidet unter Schlaf- und Essstörungen mit Übelkeit und Brechreiz

hat eine unbefriedigte Verbindung zu ihrer Sexualität (zum Beispiel kann es passieren, dass sie ständig masturbiert, wenn sie unzufrieden ist und dadurch wird sie noch unzufriedener. Sie entschuldigt sich auch während einer Besprechung, geht auf die Toilette, um sich zu befriedigen, sie kann auch Libido total verweigern oder aber, wie eine Nymphomane, S… treiben ohne Befriedigung. Es geht ihr danach in diesem Fall noch schlechter als vorher)

lebt ständig mit Angst, hat ständig Panik- und Angstattacken

hat psychosomatische Beschwerden (Rücken-, Bauch-, Unterleib-, Nacken-, Hals-, Kopfschmerzen, Schmerzen im Brustraum, Verstopfung, Pickel zum Beispiel am Hals, Verlust von Haaren auf dem Kopf

ist ständig traurig aber kann auch anders sein. Sie kann vor Publikum, vor Menschen strahlen und danach allein total traurig sein

ihre Gefühle schwanken von Tag zu Tag, sogar von einer Minute zur anderen

hat kaum Freunde, zieht sich oft zurück, auch aus Angst, dass man ihre Unfähigkeit sieht

ist oft gefühlskalt oder zeigt in Momenten, wo es ihr gut geht, übertriebe Gefühle

hängt an ihrer Kindheit, obwohl diese ihr nicht gut tut

hat kaum Hoffnung und glaubt, dass es keinen Ausweg gibt

zweifelt an der Liebe des Partners

und noch viel mehr

Die Hoffnungslosigkeit, die Minderwertigkeitskomplexe und die Antriebslosigkeit machen es ihr besonders schwer. Sie bringen ihren Willen um.

Warum leidest Du an Depression?

Die Hauptgründe finden sich nach meiner Erfahrung in der Kindheit. Depressionsfördernde Einstellungen sind mit negativen Erlebnissen in der Kindheit zu erklären. Wer unter Depressionen leidet, sollte nach falschen Glaubenssätzen aus seiner Kindheit suchen. Aber nicht nur die Kindheit macht Menschen depressiv. Auch Erfahrungen im tagtäglichen Leben, schlechte Ernährung, Verluste, Verlustangst, Job, Leistungsdruck, dramatische und traumatische Erlebnisse und Faktoren, Krankheiten, genetische Veranlagung, biologische Faktoren und mehr können Ursache von Depressionen sein.

Depression wird oft nicht geheilt oder nur für eine Zeit geheilt, weil in der Therapie gar nicht ernsthaft nach der tiefen Ursache gesucht wird. Man konzentriert sich mehr auf den Auslöser der Krankheit, wie Stress, Druck oder schwierige Lebensumstände, wie Geburt, Trennung, Tod usw. Aber diese sind oft nicht die Ursache der depressiven Persönlichkeit. Das ist etwas, was mein Coaching von vielen Therapien unterscheidet. Oft interessieren mich die Auslöser der Depression nicht.

Warum hilft mein afrikanisch-inspiriertes Coaching auch bei hartnäckigen Fällen?

Ich gehe anders vor. Ich nutze dafür meine Kenntnisse aus meiner Lehre aus Afrika, die Schulmedizin und meine eigene Studien.

Mit meinem Coaching arbeite ich enger mit den Kunden zusammen. Es ist wichtig die Widerstandskraft des Klienten gegen bestimmte Symptomen zu stärken.

Eine gründliche Analyse, die Stärke meines Coachings, eröffnet den Weg zum Verstehen, was abläuft. Viele meiner Klienten sind dann erstaunt, wenn sie merken, dass sie gar nicht viel von ihrer Krankheit wussten.

Wir wissen nun woher die Depression kommt. Welche Ursachen kann man beseitigen, welche sollte man nur umschreiben oder in Quarantäne stellen? Welche sollte man nicht bekämpfen, sondern sie akzeptieren und sogar benutzen?

Ab jetzt wird es praktisch. Nach und nach wird der Kunde therapiert. Am Ende bekommt er auch sehr wichtige Werkzeuge und Techniken, die ihm helfen nicht nur geheilt zu werden, sondern auch geheilt zu bleiben oder der Krankheit ohne Angst zu begegnen, weil er sie nun immer im Schach halten kann.

Nun ist er gelassener, weil er weißt, dass er immer handeln kann. Das macht mein Coaching zu etwas Besonderen.

Meine selbst erfundenen Techniken, die einige Psychologen bei mir lernen, helfen auch sehr hartnäckige psychische Beschwerden in den Griff zu bekommen. Nicht immer aber immer öfter.

Dantse Dantse

Verleger und Schriftsteller; über 120 Bücher @www.indayi.de

Bestseller Autor und Denker @dantse-dantse.com

Gründer und Lehrer; afrikanisch inspiriert @www.dantse-logik.com

Unternehmer und Visionär @ www.klicklac.de

Email: mycoacher@yahoo.de

Tel.: 06151.4297421 Mobil:0175.9735735

