“Deppen-Detox”: Immunisierung gegen Pfeifen und Psychopathen

Profiler Suzanne Grieger-Langer entlarvt mit Wortwitz und kriminalistischer Aufklärung miese Machenschaften und niederträchtige Meinungsmanipulatoren – Show startet im Sommer

Frankfurt, 7. April 2020.

Schon jetzt sind 70 Termine geplant, rund 100 sollen es bis Ende 2021 werden. Profiler Suzanne Grieger-Langer geht ab August wieder auf Tour. Nach ihrem Erfolgsprogramm “Cool im Kreuzfeuer” geht nun die Fortsetzung an den Start: “Deppen-Detox”. “Deppen-Detox” verspricht krachende, witzige Pointen und beste Unterhaltung, aber auch investigative Recherchen und eine packende Live-Ermittlung. Die Show klärt auf über miese Machenschaften und Menschen, die uns manipulieren und ausnutzen. Sie informiert über scheinbar seriöse Informationen aus dem Netz, die unsere Denkweise beeinflussen. Und sie immunisiert gegen Pfeifen und Psychopathen, die anderen das Leben schwer und teilweise zur Hölle machen. Was Profiler Suzanne live auf der Bühne ermittelt, wird viele entsetzen. Die Wahrheit kommt ans Licht. Es ist packend und erschreckend, aber auch humorvoll und motivierend. Wer Krimis mag, darf “Deppen-Detox” nicht verpassen. “Deppen-Detox” ist ein Entgiftungsprogramm gegen giftige Menschen.

“Menschen werden oft ausgenutzt, belogen und betrogen. Wie oft denkt man, wieder einmal “der Dumme” zu sein. Diesem Gefühl, und wie es dazu kommt, werde ich auf den Grund gehen”, verspricht Profiler Suzanne. Denn, so Deutschlands berühmteste Profilerin, man könne sich schützen und lernen, Lügen, Intrigen und Manipulationen zu erkennen. Wie, das verrät sie in “Deppen-Detox”. Sie möchte Menschen immunisieren gegen das Böse des Alltags, aber auch gegen die Unwahrheiten mancher Medien, die Denkmuster und Meinungen beeinflussen und Menschen Macht geben, die wir auf den ersten Blick nicht erkennen. Profiler Suzanne blickt hinter die Kulissen, klärt auf, beleuchtet die Fakten und entlarvt die alltäglichen Lügen, mit denen jeder Mensch konfrontiert ist.

Ihre Vorgänger-Show “Cool im Kreuzfeuer” entschlüsselte die Exegese eines perfiden Rufmordes, deckte auf, wie die Reputation von Menschen durch Lobbyisten und Netzwerke zerstört wird. “Deppen-Detox” geht den nächsten Schritt und verrät, wie das technisch funktioniert. Im Mittelpunkt der Aufklärung: Wikipedia und dessen interessengeleitete Hintermänner.

Profiler Suzanne und die Veranstalter vom Konzertbüro Augsburg versprechen, dass bei “Deppen-Detox” jeder auf seine Kosten kommt – auch diejenigen, die vorher nicht “Cool im Kreuzfeuer” gesehen haben. Da live ermittelt werde, könne jeder die Recherchen nachvollziehen. “Wir möchten alle Menschen erreichen. Es geht auch um die kleinen Gemeinheiten des Alltags, um das Böse in unserem Leben, dass uns immer wieder ärgert, verletzt und verzweifeln lässt”, so Profiler Suzanne. Aber es geht eben auch um das große Ganze, um das, was uns als Gesellschaft zersetzt und beeinflusst.

Profiler Suzanne möchte Menschen ermutigen und immunisieren. “Es darf gelacht werden an diesem Abend. Wissen ist Macht. Wer Lügen als solche erkennt, kann sich wehren. Dabei bleibt Humor Trumpf, denn Lachen und Ironie machen Menschen stark. Lachen ist das beste Entgiftungsprogramm.”

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets gibt es ab 39 Euro bei Eventim, ticket.io und an den bekannten Vorverkaufsstellen für Konzertkarten und Events. Weitere Informationen über Suzanne Grieger-Langer, die Themen Profiling, Recherche und Aufklärung, ihre aktuellen Bücher und Programme sowie zu ihrer aktuellen Bühnenshow gibt es unter www.profilersuzanne.com

Hintergrund: die Story zur Show

“Deppen-Detox” ist ein Entgiftungsprogramm – gegen giftige Menschen.

Wer kennt das nicht: Wird man von Deppen über den Tisch gezogen, fühlt man sich selbst wie ein Depp! Aber wer ist denn nun eigentlich der Depp?

Beschleicht Dich ab und an das Gefühl, der Gelackmeierte zu sein? Möchtest Du manchmal an der Menschheit verzweifeln, weil man Dich ausnutzt oder an der Nase herumführt? Dann darfst Du den “Deppen-Detox” nicht verpassen!

Nicht die Welt hat sich gegen Dich verschworen, es sind die Nervensägen, Nicht-Mitdenker und Selbstdarsteller, die Dir das Leben schwer machen. Pfeifen und Psychopathen richten ebenso viel Schaden an wie kriminelle Subjekte, die einen unterdrücken, berauben und fertigmachen wollen. Aber wer sind die Leute, die Einfluss auf unser Leben nehmen, ohne dass wir es merken? Wer verhindert unseren Erfolg? Und wem können wir eigentlich trauen?

Profiler Suzanne klärt auf und sensibilisiert, die Fallstricke des Alltags zu erkennen. Sie ermittelt – live auf der Bühne. Sie legt die Tricks der Trickser offen und immunisiert gegen Pfeifen und Psychopathen. Wer Profiler Suzanne kennt, wird beim “Deppen-Detox” auf seine Kosten kommen: bitterböse Enthüllungen, krachend-witzige Pointen, Wahrheiten, die einen fassungslos machen und ein Blick in die Abgründe der Seele. “Deppen-Detox” ist also nichts für zarte Seelchen, die weiterhin an eine heile Welt glauben wollen. Profiler Suzannes Show entführt Dich in die Welt der Psyche krimineller Milieus und boshafter Charaktere. Dabei ist “Deppen-Detox” beste Unterhaltung, die jeden mitnimmt zum Kern der Wahrheit und zur Entlarvung der Lüge.

“Deppen-Detox” ist der Nachfolger von Profiler Suzannes Erfolgsshow “Cool im Kreuzfeuer”. Es ist eine spritzige Mischung aus Live-Kriminalistik, Enthüllungen und investigativer Aufklärung. Und das alles mit bester Unterhaltung, Wortwitz und Sprachgewalt! Dieser Angriff auf Geist und Lachmuskeln verändert Dein Leben. Du erkennst, entlarvst und erstarkst – an einem einzigen Abend.

Show-Termine und Tickets

Alle Show-Termine und Tickets gibt es unter https://profilersuzanne.com/tourtickets

Suzanne Grieger-Langer ist Deutschlands bekannteste Profilerin. Als Profiler Suzanne steht sie auf den größten Bühnen Europas. Ihre Shows sind legendär, unterhaltsam und mitreißend. Sie klärt auf – über Pfeifen und Psychopathen und über Menschen, die einem das Leben schwer machen. Sie ermittelt gegen Ungerechtigkeit, Betrug, Unfreiheit und miese Machenschaften. Als Influencerin, TV-Macherin, Bestseller-Autorin und mit ihren Show-Programmen erreicht sie ein Millionenpublikum – live und in den Social Media, allein mit der Kraft ihrer klaren Worte. Profiler Suzanne präsentiert eigene TV-Formate auf Apple TV, Amazon Fire TV und auf anderen Plattformen. Sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen, zählt zu den renommiertesten Experten Europas, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung, Sicherheit und Schutz vor Unternehmensrisiken geht. Sie kreiert mentale Sicherheitsarchitekturen für Top-Entscheider und analysiert Gegner in existenziellen Verhandlungen und Situationen. Profiler Suzanne ist Self-Made-Unternehmerin und Aufklärerin. Sie holt die Themen ans Licht, die andere gerne verbergen. Profiler Suzanne unterstützt Menschen tatkräftig und mit Mut zur Wahrheit – menschlich, kriminalistisch und mit wirkungsvoller Effizienz. Sie bildet selbst Profiler aus und macht Menschen mündig und wehrhaft in einem Alltag, in dem Mobbing, verschiedene Formen von Gewalt und ständige Unwahrheiten allgegenwärtig sind. Profiler Suzanne immunisiert und motiviert, sie macht Mut, die eigenen Potenziale maximal zu nutzen.

