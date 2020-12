Denise Ritter beweist in “Denkzettel”, dass es oft nur 5 Minuten dauert, um sein eigenes Leben positiv zu verändern.

Viele Menschen nehmen an, dass man viel Zeit und viel Geduld braucht, um das eigene Leben in die gewünschte Richtung zu lenken und dabei mehr Erfolg und Glück zu finden. Aus diesem Grund greifen viele Menschen ihre großen Träume erst gar nicht an. Sie denken, sie haben nicht genug Zeit, nicht genug Willen oder nicht genug Motivation. Manchmal braucht es laut der Autorin dieses neuen Buches allerdings nur 5 Minuten, um sich zu verändern. Kurze, prägnante und provokante Anstöße regen dazu an, wichtige Bereiche des Lebens in den Blick zu nehmen und einer spürbaren Wandlung zu unterziehen.

Das Buch “Denkzettel – Impulse zur Lebensgestaltung” von Denise Ritter ist kein Ratgeber im klassischen Sinne. Es richtet sich an Menschen, die einen unkonventionellen, journalistischen Schreibstil lieben und neue Wege für sich entdecken wollen. Die Leser werden durch die Autorin dazu inspiriert sich mit Themen und Fragen rund um den eigenen Lebensentwurf auseinander zu setzen und selbstbestimmte Entscheidungen über die Lebensgestaltung in der Zukunft zu treffen.

“Denkzettel – Impulse zur Lebensgestaltung” von Denise Ritter ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15881-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de