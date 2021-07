Den Engpass als Gewinn-Maximierer nutzen

TOC Seminare für Unternehmer und Mitarbeiter

Wenn das Wachstum des eigenen Unternehmens nicht den gewünschten Erfolg erzielt, ist guter Rat oft teuer. Und es werden viele Dinge versucht, um an der Gewinnschraube zu drehen. Doch ohne das nötige Wissen, ist dies oft ein fruchtloses Unterfangen. Dabei ist es gar nicht so schwer, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren und den eigenen Betrieb voranzubringen. Die Engpasstheorie klärt darüber auf, wie ein Engpass im Unternehmen die ganze Prozesskette beeinflussen kann. Wird dieser Engpass beseitigt, kommt der Unternehmenserfolg zurück und die gewünschten Gewinne werden erzielt.

Doch ohne das nötige Wissen, nützt auch die Schönste Theorie nichts. Qualifizierte Mitarbeiter hingegen können ein Unternehmen voranbringen und die Theorie of Constraints im Betrieb umsetzen. Diese Theorie kann in allen Unternehmen und Branchen Anwendung finden, auch die Größe des Unternehmens spielt dabei keine Rolle. Und sie kann auf verschiedene Abteilungen des Betriebs angewendet werden, beispielweise in der Produktion, im Vertrieb oder im Projektmanagement.

TOC-Kurse von Einstieg bis Masterclass

Alkyone Consulting bietet verschiedene Online Seminare zum Thema Engpassmanagement (Theory of Constraints) mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Egal ob beim Basiskurs oder in den weiterführenden Kursen, hier soll Wissen und Erfahrung auf einer breiten Ebene vermittelt werden. Dadurch ist es den Teilnehmern möglich, einen sichtbaren Entwicklungssprung nach vorne zu machen. Das Wissen wird praxisbezogen vermittelt und bietet so die ideale Grundlage, um direkt im eigenen Betrieb angewandt zu werden.

Aufbauend auf den TOC Basis Kurs können spezielle Masterkurse zu den Themen Produktion, Vertrieb oder Projektmanagement besucht werden. Dank des flexiblen Models lassen sich so aufbauend auf den Basiskurs die weiteren Bausteine individuell zusammenstellen. So findet jeder Unternehmer den Kurs, der speziell auf seine Mitarbeiter ausgerichtet ist und der den Bedürfnissen des eigenen Unternehmens entspricht.

Neben den offenen Seminaren ist es auch möglich, die Seminare individuell als Inhouse-Seminar zu buchen. Hier können dann firmenspezifische Schwerpunkte gesetzt werden.

Quicki Kurs für Einsteiger

Wer sich noch nicht sicher ist, was ihn erwartet oder was dieser Kurs dem eigenen Unternehmen für einen Nutzen bringt, der kann jetzt unkompliziert in die TOC-Philosophie hineinschnuppern. Mit dem Quicki TOC-Seminar bietet Alkyone einen zweistündigen Einsteigerkurs zum Sonderpreis an, um Interessierte an die Grundlagen des Engpassmanagements heranzuführen. Dieser Kurs vermittelt die Einsatzbereiche sowie Handlungsprinzipien und zeigt erste Stellhebel für mögliche Veränderungen mittels der TOC-Methode auf. Außerdem erhalten die Teilnehmer auf Basis ihrer eigenen Unternehmens-Kurzanalyse erste konkrete Anhaltspunkte und mögliche Handlungsempfehlungen.

Einfach online teilnehmen

Die Kurse finden fast ausschließlich online statt. Somit ist eine lange Anreise unnötig und der Teilnehmer spart Zeit und Geld. Die Seminare können bequem vom eigenen Computer aus verfolgt werden, jeder Teilnehmer erhält einen eigenen Zugang zum Web-Raum. Schulungsdokumente, Praxis-Übungen, Filme und Vorlagen werden von Alkyone zur Verfügung gestellt. Trotzdem sind eine persönliche Betreuung und ein praxisbezogener Unterricht garantiert.

Unternehmensberatung der anderen Art

Als Beratungsunternehmen für Manager, Führungskräfte, Abteilungsleiter und alle die sich verändern wollen ist Alkyone Consulting mehr als eine reine Unternehmensberatung. Die Kurse vermitteln die Theorie of Constraints, auch Engpasstheorie genannt. Durch gezielte Analyse werden Engpässe im Unternehmen identifiziert und durch eine Optimierung des Gesamtsystems behoben. Ein Engpass führt oftmals dazu, dass die gesamte Prozesskette im Unternehmen nicht mehr richtig funktioniert. Wird dieser beseitigt, kehrt das Unternehmen in die Erfolgsspur zurück und Gewinne können gesteigert werden. Dafür ist aber immer ein Blick auf das gesamte System notwendig. Alkyone Consulting bietet neben der Wissensvermittlung auch passende Softwarelösungen an.

Weitere Informationen zu den Kursen:

https://toc-power.com/

Alkyone Consulting verbindet klassische Unternehmensberatung und Strategieentwicklung nach der Engpasstheorie (Theory of Constraints) mit systemischer Organisationsentwicklung in einem ganzheitlichen Beratungsansatz. Die TOC-Methodik wird durch Softwarelösungen zur Unternehmenssteuerung, u.a. zur Produktionssteuerung, für Supply Chain Management und Projektmanagement (CCPM) unterstützt.

Wir analysieren produktionstechnische (physikalische), strategische (politische) und menschliche (psychologische) Begrenzungen, die Ihr bereits erfolgreiches Unternehmen daran hindern, nachhaltig erfolgreich zu sein. Zu diesem Zweck zielen wir auf eine nahtlose Synchronisation von Menschen, Prozessen und Lösungen zu einer übergreifenden Strategie im gesamten Unternehmen.

Kontakt

Alkyone Consulting GmbH & Co. KG

Paul Seifriz

Auf dem Wall 29

78628 Rottweil

+4974120969240

info@alkyone-consulting.com

https://alkyone-consulting.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.