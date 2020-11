Dein Leben als Original – Ein praktischer Ratgeber zum Leben der Einzigartigkeit

Alexandra Schiefen lädt die Leser mit “Dein Leben als Original” dazu ein, ihre eigene Lebensgeschichte neu zu schreiben.

Jeder Mensch ist einzigartig und sollte entsprechend seiner Originalität leben, um wirklich glücklich zu sein. Dieses neue Buch will den Lesern dabei helfen, die Etappen ihres eigenen Lebens immer klarer als Vorbereitung auf ihr Leben als Original zu erkennen und in jeder Situation einen Zugewinn auf dem Weg zu ihrer persönlichen Bestimmung zu sehen. Viele praktische Übungen und Techniken ermöglichen ihnen, schmerzhafte Erfahrungen neu zu deuten und der Natur ihres wahren Seins auf die Spur zu kommen. So können sie ihr Leben als Original bewusst gestalten, es rundum genießen und sich in eine positive Richtung entwickeln, um in der Zukunft erfolgreicher und glücklicher zu sein.

Das inspirierende Buch “Dein Leben als Original” von Alexandra Schiefen soll als Unterstützung, Ratgeber und Inspiration auf dem persönlichen Entwicklungspfad der Leser dienen. Dieses Buch

möchten ihnen eine Hilfestellung bei der Beantwortung ihrer Fragen über ihr Leben, dessen Sinn und seine Richtung liefern. Es kann den Lesern eine praktische Umsetzungshilfe sein und immer wieder Klärung anbieten.

“Dein Leben als Original” von Alexandra Schiefen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09564-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

