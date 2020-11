Dein kristalliner Herz-Diamant – Spirituelle Vorbereitung auf das Leben in der nächsten Dimension

Carsten Metje beschreibt in “Dein kristalliner Herz-Diamant” seinen harmonischen Weg in die Selbstfindung.

Der Autor hat durch eine schmerzhafte Erfahrung gelernt, dass viele Dinge, an die er vorher geglaubt hat, wenig mit der wahren Realität zu tun haben. Er lernte, dass es die Liebe ist, die alles in ihm heilen konnte. Er lernte mehr über Dinge, die nur wenig mit der menschlichen 3D-Matrix und der Dualität zu tun haben. Er erlebte bewusst mit, wie sich sein eigener Körper in eine Art feinstoffliche Wolke verwandelte, in der er seinen Körper nicht mehr physisch fühlen konnte. Er nahm sich selbst auf eine vollkommen andere Weise wahr und fühlte verschiedene Energien durch sich hindurch fließen. Medial begabte Menschen teilten ihm mit, dass es sich dabei um Engel gehandelt hat. Sein Glaube an Selbstheilung wurde durch diese Erfahrung gestärkt und er will sein Wissen über den Pfad der Selbstheilung nun auch mit seinen Lesern teilen.

Menschen, die sich für Selbstheilung und Selbstfindung interessieren, erhalten mit “Dein kristalliner Herz-Diamant” von Carsten Metje ein interessantes Buch mit Übungen, die sehr wertvoll dabei sind, wenn man die 3D-Matrix und die Dualität in seinem eigenen Leben erkennen will, um zu lernen, von dieser nicht mehr polarisiert zu werden. Das Buch wendet sich vor allem an spirituell geneigte Menschen, die bereit und offen für mehr Wissen sind.

“Dein kristalliner Herz-Diamant” von Carsten Metje ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08535-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

