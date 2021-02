Dein Hund macht Dich glücklich Dein Hund macht Dich glücklich

Deine-Hundehilfe.de ist ein Onlineportal über eine konsequente, liebevolle Hundeerziehung, bestens geeignet für unerfahrene Hundebesitzer. Von der richtigen Ernährung bis zur erfolgreichen Kommunikation. Hier lernen Sie den richtigen Umgang mit Ihrem Hund.

Ab wann beginnt die Erziehung mit dem Hund? Natürlich beginnt sie mit dem ersten Kontakt im Haus. Ab diesem Zeitpunkt heißt es Verantwortung zu übernehmen. Natürlich weiß man nicht, was alles auf einem zukommen kann, wenn so eine Fellnase das Leben ab sofort bereichert. Man hat als Erstbesitzer noch keine Erfahrung und weiß nicht was richtig und was falsch ist.

Hier setzt ein Lernprozess ein.

Hundeanfänger haben dann folgende Probleme:

Was ist Hundeerziehung? Wie ernähre ich meinen Hund richtig? Wie erkenne ich Krankheiten? Was will mein Hund mir sagen? Wie erlerne ich die Körpersprache meines Vierbeiners?

Somit sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man kauft sich Ratgeber, geht zum Hundetrainer. Dann kommt dazu, dass man in jedem Buch etwas anderes liest.

Freunde, Bekannte und Verwandten helfen da auch tüchtig mit. Somit ist man in den ersten Wochen verunsichert.

Gezielte Problemlösungen

Deine-Hundehilfe.de hat sich zur Aufgabe gemacht, dass wichtigste zusammenzutragen. In einem Blog werden die häufigsten Probleme im zusammenleben beschrieben. Es gibt eine kleine Auswahl an Buchtipps und an Onlinekursen. Die Auswahl ist extra klein gehalten, damit der Hundebesitzer nicht überfordert wird.

Besonders hilfreich von Deine-Hundehilfe.de ist der neue Newsletter, um 25 Tage lang kostenlose super hilfreiche Tipps um die Themen Ernährung, Erziehung, Krankheiten, Kosten und Pflege zu bekommen.

Ein wichtigstes Thema sind auch Hundeversicherungen. Ich habe die 4 Top-Versicherungsgesellschaften herausgesucht.

Ein Hundehalter sollte eine Hundekrankenversicherung und eine Hundehaftpflichtversicherung abschließen.

Bei der Hundeernährung gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Das gebräuchliche Trocken- und Nassfutter und die Ernährungsform BARF-Hundeernährung.

Beim Nassfutter sollten Hundebesitzer darauf achten, dass es qualitativ hochwertig ist und einen hohen Fleischanteil besitzt. Warum? Weil solch ein Futter länger satt hält. Beim Trockenfutter ist es nicht unerheblich auf die Kalorien zu achten. Auch hier sollte man auf Qualität achten. Billig ist nicht immer gleich gesund.

Entscheiden Sie sich für ein kostengünstiges Online-Hundetraining, so hat Deine-Hundehilfe.de sich für das Kurs von Conny Sporrer entschieden. Es ist eine Schritt-für-Schritt Anleitung einer Online-Hundeschule und bekannt aus den Medien u.a. RTL, die Zeitschriften “Mein Hund und ich” und “Partner Hund”. Für ein Onlinekurs sollte man sich entscheiden, wenn man zeitlich unabhängig sein will und wenn man lange Anfahrtswege hat zu einem Hundetrainer.

Deine-Hundehilfe.de bietet auch im Blog einen Podcast an. Darin wurden Interviews mit erfahrene Hundetrainer geführt und Fragen rund um den Hund beantwortet.

Ausblick:

Natürlich werden die Inhalte von Deine-Hundehilfe.de ständig aktualisiert und erweitert. Es gibt noch viele spannende Themen über das Wesen “Hund”.

Als nächstes Thema wird Deine-Hundehilfe.de als neues Kapitel die Rubrik “Übe mit Deinem Hund” veröffentlichen. Darin geht es um einzelne Trainings mit dem Hund, die man in den Alltag ohne großen Zeitaufwand einbauen kann.

Zum Schluss noch ein Zitat von Louis Armstrong:

“Mit einem kurzen Schweifwedeln kann ein Hund mehr Gefühl ausdrücken als mancher Mensch mit stundenlangem Gerede”

Deine-Hundehilfe.de hat sich zur Aufgabe gemacht, dass wichtigste zusammenzutragen. In einem Blog werden die häufigsten Probleme im zusammenleben beschrieben. Es gibt eine kleine Auswahl an Buchtipps und an Onlinekursen. Die Auswahl ist extra klein gehalten, damit der Hundebesitzer nicht überfordert wird.

Besonders hilfreich von Deine-Hundehilfe.de ist der neue Newsletter, um 25 Tage lang kostenlose super hilfreiche Tipps um die Themen Ernährung, Erziehung, Krankheiten, Kosten und Pflege zu bekommen.

Kontakt

Deine-Hundehilfe.de

Annegret Ulrich

Aue 31

06618 Molauer Land

0491755948286

annegret.ulrich@gmx.de

https://deine-hundehilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.