Degussa Marktrückblick 2021: Hohe Nachfrage im privaten Sektor nach Edelmetallen – Goldmünzen wie Krügerrand oder Maple Leaf in Silber

Gold- und Silbermünzen weiter gefragt – 1 oz Goldbarren von Degussa beliebt bei Privatanlegern

Frankfurt am Main, 07. Februar 2022: „2021 war trotz Pandemie und wirtschaftlichen Turbulenzen ein Erfolgsjahr für den Edelmetallmarkt! Bei dem beständigen Goldpreis haben viele Anleger die Chance genutzt, sich weiter mit Gold einzudecken“, erklärt Dr. Markus Krall, Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel. Nach dem Gold-Boom-Jahr 2020 hat sich das Käuferverhalten auf hohem Niveau stabilisiert. Edelmetallkäufer im Privatsektor haben zumeist einen langfristigen Horizont und sind deshalb dem Gold treu geblieben.“ Das sieht man auch an den meistverkauften Produkten: Zwar belegen die ersten Plätze die klassischen Silbermünzen Maple Leaf und Krügerrand. Unter den Bestsellern finden sich aber auch der 1 oz Degussa Goldbarren und die 1 oz Krügerrand Goldmünze wieder, dicht gefolgt von den Degussa Goldbarren in den verschiedenen Stückelungen von 1, 5 und 10 g. Auch der Online-Handel, der sich bereits 2020 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat, legte im Jahresvergleich 2021 noch einmal deutlich zu. Die Kunden haben vermutlich pandemiebedingt die Vorteile des Online-Handels für sich entdeckt und sind auch 2021 dabeigeblieben.

Bei den Sammlermünzen zieht Robert Eberlein, Leiter der numismatischen Abteilung in München ebenfalls eine positive Bilanz: „Der Aufwärtstrend von 2020 hat sich in diesem Bereich fortgesetzt. Durch den Wegfall der Münzbörsen als Präsenzveranstaltung kauft nun auch die ältere Generation vermehrt online. Auch bei aktuell steigenden Preisen im Bereich Numismatik ist die Nachfrage ungebremst.“ Verschiedene Klassiker sind bereits schwer zu bekommen: Eulen aus Athen, Alexander der Große und Goldmünzen aus Byzanz. Die Degussa und ihre Münzexperten versuchen trotzdem, deutschlandweit in allen Niederlassungen den Wünschen der Numismatik-Freunde gerecht zu werden.

In den Niederlassungen wurde das Jahr genutzt, um Angebote für die Kunden zu erweitern. Neue Schließfächer, neue Ankaufsräume und größere Verkaufsangebote wie z.B. in Köln: eine verdoppelte Verkaufsfläche auf mittlerweile 800 qm. „Wir gehen davon aus, dass auch 2022 ein gutes Jahr für Edelmetalle wird. In 2022 werden die Zinsen in den USA wieder steigen, in der Regel wird dann auch der Goldpreis wieder zulegen. Die Inflationsproblematik wird bleiben und gute Gründe für Edelmetallinvestitionen bieten. Privatkunden in Deutschland schätzen den intrinsischen Wert des Goldes. Und wenn sich dann die Schmuckmärkte z.B. in Indien wieder erholen, wird sich das auch positiv auf den Goldpreis niederschlagen. Wir sind zufrieden mit 2021 und gehen sehr optimistisch in das neue Jahr“, so Dr. Markus Krall.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: „Degussa Goldhandel“ oder „Degussa Gold“) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

Firmenkontakt

Degussa Goldhandel GmbH

Stephan Christ

Kettenhofweg 29

60325 Frankfurt am Main

+49 69/ 860068 – 0

presse@degussa-goldhandel.de

http://www.degussa-goldhandel.de

Pressekontakt

fr financial relations gmbh

Jörn Gleisner

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

06172/27159-0

j.gleisner@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @Degussa