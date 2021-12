Degussa-Goldhandel: Hinter diesen Türchen glitzert es besonders

Unter www.degussa-adventskalender.de öffnen sich 24 Premium-Törchen

Frankfurt am Main, 02. Dezember 2021: Endlich ist es so weit: Die Weihnachtszeit beginnt, die Adventskalender-Türen öffnen sich und wer eignet sich für das besondere Glitzern und Funkeln besser als Degussa Goldhandel, Europas größter bankenunabhängiger Edelmetallhändler. 24 Türchen können online auf www.degussa-adventskalender.de geöffnet werden. Jeden Tag versteckt sich hinter den Türen eine neue Aufgabe und wer die richtige Lösung gefunden hat, landet in einem goldenen Lostopf. Es gibt 24 Premium-Gewinne von Degussa selbst, aber auch von vielen exklusiven Partner wie Mövenpick, Rittersport, FAZ, Robbe & Berking, Starcar, Senft Destillerie, Imtradex, Code Royal, Artmos4 und Wackers Kaffee. Die Tagesgewinne werden im Verlauf der jeweiligen Woche verlost. Besonders spannend wird es am 24., denn jede Adventsfrage hält einen Hinweis in Form eines Buchstabens bereit. Wer sie täglich notiert, kann sich gute Chancen für den Gewinn des 24. Türchen sichern. „Gold verliert auch nach Weihnachten nicht seinen Glanz und vor allem nicht seinen Wert“, erklärt Dr. Markus Krall Geschäftsführer der Degussa Goldhandel. „Und das ist es, was wir jetzt alle brauchen: Ein bisschen Glanz und bleibende Werte“.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Diese Tradition wird heute von der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH (Kurzformen: „Degussa Goldhandel“ oder „Degussa Gold“) fortgeführt, die im Jahr 2010 gegründet wurde und seit 2011 am Edelmetallmarkt aktiv ist. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa seitdem zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern aufgestiegen.

An den elf nationalen Standorten Augsburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nürnberg, Pforzheim, Stuttgart sowie an den internationalen Standorten London, Genf, Zürich und Madrid bietet die Degussa ihre breite Produktpalette an. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Emotionsprodukten stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise Goldankauf und Einlagerung zur Verfügung. Durch seine Edelmetallkompetenz in Handel, Recycling und Produktion für industrielle Kunden bildet das Unternehmen den Edelmetallkreislauf vollständig ab.

Das kulturhistorische Museum Degussa Goldkammer Frankfurt ergänzt mit einer beeindruckenden Sammlung von Exponaten aus Gold und Silber und als atmosphärischer Veranstaltungsort seit 2019 das Markenportfolio.

Bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 160 erzielte die Degussa im Jahr 2019 einen Kundenumsatz von mehr als 2,5 Milliarden Euro und gilt damit als Europas größter Edelmetallhändler im bankenunabhängigen Privatkundenbereich.

