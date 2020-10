Deckenventilatoren mit Licht – doppelt gut im Herbst und Winter

Ventilatoren sind nicht nur ein dekoratives Wohnaccessoire, sondern sie erfüllen auch mehrere Funktionen. Im Sommer sorgen sie für eine erfrischende Brise, im Winter sollten Ventilatoren sich auf langsamster Geschwindigkeit im Rückwärtslauf drehen, denn so helfen sie dabei, die warme Heizungsluft besser im Raum zu verteilen und es gibt keinen störenden Luftzug. Wenn Sie einen dekorativen Deckenventilator mit Licht gekauft haben, brauchen Sie keine Deckenlampe und verbinden so weitere Vorteile.

Bei Casa Bruno gibt es viele Modelle von renommierten amerikanischen Markenherstellern. Im Stil reicht die Bandbreite von Ventilatoren mit minimalistischen LED oder Halogenleuchten, die meist in den Ventilator integriert sind, bis zu opulenten Echtglaslampen, die den Ventilator dekorativ ergänzen. Hierbei ist besonders der Ventilator BAYHILL hervorzuheben.

Meist befindet sich ein Deckenauslass für den Stromanschluss in der Mitte des Raumes. Moderne Ventilatoren mit Lampe erfüllen zwei Aufgaben: sie dienen als Lichtquelle und verteilen bei Bedarf die Raumluft gleichmässig. Ventilator und Beleuchtung können unabhängig voneinander per Wandschalter, Kettenzug oder Fernbedienung geschaltet werden.

Eine besonders grosse Auswahl an Ventilatoren mit Licht führt Casa Bruno, der Spezialist für Ventilatoren mit Sitz auf Mallorca. Hohe technische Qualität vereint sich mit besonderem Design, die Ventilatoren im modernen Stil integrieren meist energiesparende LED oder Halogenlampen, wie z.B. der Ventilator IRENE.

Auf der Webseite von Casa Bruno finden sich alle Deckenventilatoren im Überblick, im grossen Showroom auf Mallorca sind mehr als 90 Modelle in Betrieb zu sehen. Bestellt werden kann persönlich vor Ort oder bequem im Onlineshop www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.

Webseite und Onlineshop:

www.casabruno.com

