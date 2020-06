DDoS-Attacken: Wie Unternehmen ihr Domain Name System auf den Ernstfall vorbereiten

techconsult-Studie "Professional User Rating: Managed Services" Chicago/Frankfurt a.M., 22. Juni 2020 - In der Studie "Professional User Rating (PUR): Managed Services" des Analystenhauses techconsult hat Trustwave die Spitzenposition in der Kategorie Managed Security Services (MSS) eingenommen. Insgesamt beurteilten 313 Anwenderunternehmen die Anbieter in dieser Rubrik. In den bewerteten Dimensionen Company und Service Rating setzte sich Trustwave gegenüber den anderen Teilnehmern durch und schnitt in allen...