Datenschutzsoftware DSM-Online mit neuem Feature

Vorkonfigurierter „Master-Dummy“ garantiert Datenschutzbeauftragten einen wesentlich schnelleren Datenschutzaufbau für Kunden

Mehr Zeit für Kundenbetreuung und Akquise dank einer erfolgreichen Minimierung des standardmäßigen Datenschutzmanagements.

Die Datenschutzsoftware DSM-Online bietet ein neues Feature an, mit welchem sich das Datenschutzmanagement auf schnelle und effiziente Weise gestalten lässt.

Mit dem neuen Master-Dummy stellt DSM-Online Datenschutzbeauftragten ein revolutionäres Feature zur Verfügung, das diesen einen wesentlich einfacheren und deutlich schnelleren Datenschutzaufbau nach DSGVO erlaubt. So können mit dem Master-Dummy bereits in weniger als 1 Stunde 80% der relevanten Datenschutzmaßnahmen für einen neuen Kunden umgesetzt werden. Das Feature unterstützt den Datenschutzbeauftragen nicht nur effektiv bei seinen alltäglichen Arbeitsprozessen, im selben Moment lässt sich der anfallende Zeitaufwand nachhaltig reduzieren.

Bei dem Master-Dummy handelt es sich um eine innovative Erweiterung des von dem Unternehmen DSM-Online für Datenschutzbeauftragte angebotenen Multi Accounts. Durch eine entsprechende Vorkonfigurierung stellt der Master-Dummy automatisch eine Reihe an relevanten Prozessen, Verarbeitungstätigkeiten und Hinweispflichten bereit. Während sich der Datenschutzaufbau anhand eines leeren Templates üblicherweise als zeitaufwendig erweist, ermöglicht der Master-Dummy mit seinen vorkonfigurierten Inhalten und Funktionen eine schnelle und effiziente Anpassung. Nicht benötigte Prozesse und Bearbeitungspunkte können im selben Moment unkompliziert durch einen Klick modifiziert oder entfernt werden. Auf diese Weise entfällt nicht nur das zeitintensive Einpflegen von Daten, zugleich lässt sich ein großer Teil der Datenschutzdokumentation vorbereiten.

Durch das Vornehmen von eigenen Einstellungen am Master-Dummy kann ein Datenschutzbeauftragter individuelle und branchenspezifische Templates kreieren, die optimal auf die Erfassung seiner neuen Kunden ausgelegt sind. Gerade die Erstellung und Nutzung des Templates trägt wesentlich zur Reduzierung des generellen Zeit- und Arbeitsaufwandes bei. Bei der Neuanlage eines Neukunden ist die Standard-Datenschutzdokumentation zum großen Teil bereits erledigt. Anschließend gilt es beim Kunden noch die individuellen Informationen zu ergänzen. Bei Abschluss der Konfiguration werden darüber hinaus alle PDF-Dateien aktualisiert und automatisch ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellt. Damit ermöglicht der Master-Dummy mit wenigen Klicks zugleich mehrere jener langwierigen Arbeitsschritte, die sich in der Alltagspraxis oftmals als besonders zeitaufwendig erweisen.

Zusammenfassend lässt sich folglich festhalten, dass ein Datenschutzbeauftragter mit dem Master-Dummy von DSM-Online die in seiner Praxis anfallenden Arbeitsschritte in vielfacher Hinsicht deutlich schneller und zeitsparender gestalten kann. In optimaler Weise erweitert das Feature hierbei die bestehende Datenschutzsoftware von DSM-Online, welche aufgrund ihrer einfachen, intuitiven Bedienbarkeit und zugleich umfangreichen Funktionen zu den beliebtesten webbasierten Lösungen in diesem Feld zählt. Insofern stellt die mit dem Master-Dummy erweiterte Software von DSM-Online vor allem für all jene Datenschutzbeauftragte eine spannende Option dar, die an einer weiterführenden Optimierung ihrer alltäglichen Arbeitsprozesse im Bereich des Datenschutzmanagements interessiert sind.

Diese einschlägigen Vorteile werden auch von Mirko Tasch, Geschäftsführer DSM-Online GmbH, hervorgehoben: „Wir freuen uns über den großen Zuspruch zu der neuen Funktion von Datenschutzbeauftragen. Bereits in der Entwicklungs- und Testphase haben wir mit ausgewählten Kunden und Kooperationspartnern eng zusammengearbeitet, um das bestmögliche Ergebnis zu liefern, nämlich in der Praxis mit deutlicher Zeitersparnis und Arbeitserleichterung für Datenschutzbeauftragte zu punkten.“

Weiterführende Informationen zu dem Master-Dummy und seinen vielfältigen Vorteilen sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.dsm-online.eu/datenschutzbeauftragte/

Die in Dachau angesiedelte DSM-Online GmbH wurde 2017 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Vermarktung der gleichnamigen Datenschutzsoftware. Dabei bietet DSM-Online Anwendern in Unternehmen sowie Datenschutzbeauftragten eine optimale Lösung an, um den Datenschutz nachhaltig, strukturiert und kosteneffizient gemäß der aktuellen EU-DSGVO Richtlinien zu gestalten. Fortführende Informationen zur DSM-Online GmbH und ihren innovativen Lösungen sind unter dem folgenden Link erhältlich: www.dsm-online.eu

