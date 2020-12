Datametrex AI erreicht vierten Meilenstein des IDEaS-Programms und bringt Nexalogy SMART auf den Markt

Toronto (Kanada), 9. Dezember 2020 – Datametrex AI Limited (TSX-V: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) (Datametrex oder das Unternehmen) freut sich, das Erreichen des Component 1b Milestone 4 des IDEaS-Programms sowie die Markteinführung von Social Media Automated Reporting Technologies (SMART) von Nexalogy bekannt zu geben. Das Unternehmen wird für den Component 1b Milestone 4 rund 218.000 CAD erhalten. Der Gesamtbetrag für alle Meilensteine in Component 1b beläuft sich auf rund 945.000 CAD.

Wie bereits zuvor gemeldet, handelt es sich bei Nexalogys SMART um eine moderne proprietäre Künstliche Intelligenz-Technologie. SMART reduziert die menschliche Beteiligung an der Datenanalyse und Berichterstattung auf ein Minimum. Es verringert den Zeitaufwand für die Integration und Interpretation großer Datensätze sowie für die Erstellung von Berichten erheblich. Nexalogy hat den Component 1b Milestone 4 des IDEaS-Programms erreicht, woraufhin SMART bei mehreren Bestandskunden intern getestet wurde. Es wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 vollumfänglich verfügbar sein.

Die KI-Berichterstattung über soziale Medien und andere Formen unstrukturierter Texte wird immer bedeutsamer. Globale Entwicklungen in der Informationslandschaft sowie die zunehmende Bedeutung der Telearbeit in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie haben dazu beigetragen, dass eine strategische Berichterstattung über Daten von diesen Plattformen erforderlich ist.

In puncto Automation trägt SMART dazu bei, den Zeitaufwand für die Analyse und Verwaltung der Datenflut zu reduzieren. In puncto Objektivität trägt SMART dazu bei, menschliche Fehler beim Umgang mit großen Datenmengen zu reduzieren. SMART steigert die Effizienz für eine zusätzliche Verteidigungsebene gegen Terrorismus, Pandemien sowie allgemeine Krisen und verschafft Kunden einen Vorteil, um gesellschaftlichen Trends, Konkurrenten und neuen Zielgruppen voraus zu sein.

Wir freuen uns über das Erreichen des Component 1B Milestone 4 des IDEaS-Programms sowie über die Einführung von SMART, sagte Marshall Gunter, President und CEO von Datametrex AI. Datametrex hat erhebliche Anstrengungen in die Forschung und Entwicklung hinter SMART gesteckt, was ein vorrangiges Ziel des IDEaS-Programms ist. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Spitzentechnologie unseren Kunden beträchtliche Vorteile bescheren wird. Wir freuen uns auf den Einsatz dieser Technologie in neuen Branchen.

Über SMART (Social Media Auto-Reporting Technologies)

SMART reduziert den Zeitaufwand für die Interpretation und Integration großer Datensätze, indem es leistungsstarke automatisierte Analysen bietet. Der menschliche Analytiker wird nicht ersetzt, sondern legt die Parameter der Datenerfassung über Schlüsselwörter und andere Social-Media-Informationen (z. B. Benutzernamen und Links) fest. Dies ermöglicht die Identifizierung von Daten, die extrahiert und analysiert werden müssen.

SMART extrahiert die relevanten Daten und erstellt automatisierte Berichte, sodass die Kunden mit einem besser kontrollierbaren Informationssatz arbeiten können. SMART ermöglicht es einem Analysten, Hunderttausende von Social-Media-Dokumenten innerhalb weniger Minuten anstatt von Stunden oder Tagen zu bearbeiten.

Analysten können Filter für die Daten festlegen, um automatische Berichte über Teilmengen der Daten zu erhalten, die auf bestimmte Zeiten, Institutionen, Social-Media-Nutzer oder Themen fokussiert sind. Die daraus resultierenden Berichte werden entweder als PDF- oder Word-Dokumente oder über Programmierschnittstellen zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt. Die Erstellung von Berichten kann so geplant werden, dass sie entweder in regelmäßigen Abständen erfolgt oder durch bestimmte Veränderungen in der Konversation ausgelöst wird (z. B. eine plötzliche Steigerung des Umfangs oder eine Steigerung der Erwähnungen einer bestimmten Institution).

Schließlich unterstützt die SMART-Analyse den Benutzer dabei, einfach auf die erforderlichen Informationen zuzugreifen und Muster zu erkennen, die zurzeit nicht erkannt werden. Dies ist sowohl in Zusammenhang mit dem kurzen Spiel der Krisenberichterstattung als auch mit dem langen Spiel der Identifizierung von Berichten erforderlich, die im Rahmen des BEND- (Build Engage Neutralize Distract)-Rahmens diskutiert werden.

Für weitere Informationen über die Technologie wenden Sie sich bitte an uns.

Über IDEaS

IDEaS, eine Initiative der kanadischen Regierung, unterstützt die Entwicklung von Lösungen vom konzeptionellen Stadium über Prototypentests bis hin zur Entwicklung von Fähigkeiten. Das Programm umfasst mehrere Elemente, die die Zusammenarbeit zwischen Innovatoren fördern, Entwicklungsressourcen bereitstellen und Möglichkeiten zur Interaktion mit den wissenschaftlichen sowie militärischen DND-Mitgliedern bieten. Auf diese Weise haben alle Innovatoren die gleichen Ausgangsbedingungen, um spezifischen Anforderungen in Zusammenhang mit der Verteidigung und der Sicherheit gerecht zu werden.

Weitere Informationen über das Programm erhalten Sie hier: www.canada.ca/en/department-national-defence/programs/defence-ideas.html

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien, unterstützen.

Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette. Weitere Informationen zu Datametrex finden Sie unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter, CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

