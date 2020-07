Dataiku Discovery Edition bietet Data Science für KMUs

PwC und Börsen-Zeitung würdigen erfolgreiche Unternehmensentwicklung in der Kategorie "Digital" MÜNCHEN, 2. Juli 2020 - Celonis, der Marktführer für KI-gestützte Process Mining und Process Excellence Software, wurde am Dienstag von PwC und der Börsen-Zeitung mit dem Corporate Finance Award 2019 in der Kategorie "Digital" ausgezeichnet. Die Jury unter dem Vorsitz von Claus Döring, Chefredakteur der Börsen-Zeitung, würdigte die erfolgreiche Unternehmensentwicklung sowie die jüngste Finanzierungsrunde in...