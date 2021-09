Das Zweirad der Zukunft: eROCKIT meets Mobility Space by ADAC

Prominente Gäste wie Schauspielerin Katrin Wrobel oder Rockstar Martin Kesici feierten die Ausstellungseröffnung von eROCKIT und dem ADAC Berlin-Brandenburg unter dem Motto „Mobility Space meets eROCKIT“. Das außergewöhnliche eROCKIT ist ein Elektromotorrad „Made in Germany“, dessen Geschwindigkeit sich intuitiv über Pedale steuern lässt und ein ganz neues Fahrgefühl bietet. Es ist ein sogenannter Human Hybrid. Dazu besticht dieses Bike mit seinem futuristischen, vielfach prämierten Design. Ein eleganter Aluminiumrahmen, hochwertige Motorrad- und Carbonkomponenten sowie ein leistungsstarker Elektromotor machen das eROCKIT zu einem sportlichen und alltagstauglichen Fahrzeug der Zukunft.

Was die VIP-Gäste von diesem Konzept halten?

Katrin Wrobel: „Man wird von eROCKIT überrascht, weil es die charmante Kombination aus Motorrad und eBike ist. Es kombiniert sportliches Fahren mit stylischem Aussehen.“

Martin Kesici: „Für mich als Motorradfahrer ist es eine ganz neue und tolle Erfahrung. Es rollt und fährt schnell wie der Wind. Es ist unglaublich schön, ruhig und rasant dahinzucruisen, ganz ohne Lärm.“

In der Ausstellung im Mobility Space des ADAC Berlin-Brandenburg kann man mehr über das außergewöhnliche E-Motorrad erfahren und Videos, Bilder und das eROCKIT selbst in Augenschein nehmen. Der ADAC geht mit seinem Mobility Space mitten im Berliner Kiez neue Wege. Birgit Füge (ADAC Berlin-Brandenburg): „Hier in Friedrichshain tut sich im Moment so viel in Sachen Mobilität. Für uns ist das ein spannendes Testfeld, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über deren Bedürfnisse und Ideen. Auf unserer Ausstellungsfläche bieten wir außerdem jungen Unternehmen aus der Region wie eRockit die Möglichkeit, ihre innovativen Produkte und Konzepte auszustellen.“ Noch bis Ende Oktober kann man eROCKIT im Mobility Space by ADAC, Niederbarnimstraße 19, 10247 Berlin, erleben. Der Eintritt ist frei.

Die eROCKIT Systems GmbH ist Technologieanbieter und Fahrzeughersteller des Elektromotorrades eROCKIT und entwickelt und produziert mit einem Team von internationalen Zweirad-Experten in Hennigsdorf bei Berlin. eROCKIT ist ein pedalgesteuertes Elektromotorrad, ausgestattet mit modernster Akku-Technologie. eROCKIT® und Human Hybrid® sind eingetragene Marken der eROCKIT Systems GmbH. Die eROCKIT Systems GmbH ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Startups e.V.

