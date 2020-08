Das Team der Professionellen Schrottabholung in Oberhausen Und Umgebung

Zenecs Multimedia-Navi für Fiat Ducato wird in der Kategorie Reisemobil Head Unit als "Best Product" mit dem international renommierten EISA Award ausgezeichnet Mit ihren Awards zeichnet die EISA (European Imaging and Sound Association), ein internationaler Zusammenschluss von 55 Fachzeitschriften aus 29 Ländern, alljährlich innovative Produkte und richtungsweisende Neuentwicklungen aus. Zu den prämierten Produkten gehört in diesem Jahr auch eine fahrzeugspezifische Multimedia-Navigation von Zenec: Der...