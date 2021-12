Das SiLa-Redaktionsteam will’s wissen

Die Redaktion bittet um die Meinung der Leserschaft von Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur und führt eine Umfrage durch.

„Kennen Sie Singendes Land, das Magazin zur Chorkultur?“, fragen die Redaktionsmitglieder und laden zur Teilnahme an der aktuellen Leserbefragung ein. Der Fragebogen steht ab sofort unter https://singendesland.de/leserumfrage online.

Das SiLa-Redaktionsteam möchte das Lesepublikum gerne näher kennenlernen und fragt deshalb: „Lesen Sie Singendes Land regelmäßig oder gelegentlich? Haben Sie die Möglichkeit Singendes Land zu lesen? Gibt Ihr Vorstand, wie eigentlich vorgesehen, das Heft in den Umlauf Ihres Chors? Wie finden Sie Ihre SiLa? Was ist gut, was können wir verbessern? Welche Inhalte fehlen Ihnen oder hätten Sie gerne näher und ausgiebiger beleuchtet? Aber auch generell: Wer liest die SiLa?“ Dazu wird vorweg um ein paar rein statistische Angaben gebeten, die jedoch keinerlei Rückschlüsse auf die Person zulassen. Die Umfrage ist vollends anonym.

„Mit der Teilnahme und der möglichst umfassenden Beantwortung der wenigen Fragen, helfen uns die Lesenden sehr, das Heft weiter zu verbessern und noch weiter auf das Interesse der Lesenden auszurichten.“, so Tobias Hellmann, Vizepräsident des Chorverbands Rheinland-Pfalz und Redaktionsmitglied. „Wir wollen aber erfahren, wo wir weiter ansetzen müssen und was die Leserschaft interessiert. Deshalb bitten wir um und freuen uns sehr über die rege Teilnahme an der Leserumfrage. Denn je mehr Teilnehmende, desto präziser wird später das Ergebnis. Also – bitte machen Sie mit. Schon jetzt danken wir für Ihre Teilnahme.“

Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur

Herausgeber: Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Redaktionsteam Singendes Land

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

Tel. +49 2631 8312696

E-Mail redaktion@singendesland.de

Web: https://singendesland.de

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit über 1.200 Chören und ihren rund 75.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Bildquelle: Foto: Singendes Land Redaktion